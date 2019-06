Muere Roky Erickson de la banda seminal de rock psicodélico 13th Floor Elevators

En las últimas horas se ha conocido la muerte de Roky Erickson, el que fuera el líder de la banda de psicodelia 13th Floor Elevators, a los 71 años de edad. De momento no se conoce cuál ha sido la causa del fallecimiento, pues simplemente se ha hecho público el siguiente comunicado: “Roky Erickson, el icono heroico del rock & roll y uno de los mejores amigos que la música jamás tuvo, ha muerto en Austin, Texas, el día de hoy. Erickson nunca titubeó en su camino, y mientras afrontó desafíos increíbles en diferentes puntos de su vida, su coraje siempre le guió a nuevas aventuras musicales, que continuó sin compromiso durante toda su vida. Su familia pide privacidad mientras luchan con la pérdida de un hijo, un hermano, un esposo y un padre”.

El grupo solo existió entre 1965 y 1969, pero discos como ’The Psychedelic Sounds of the 13th Floor Elevator’ (1966) y ‘Easter Everywhere’ (1967) están considerados entre los mejores álbumes de la década de los 60, siendo una influencia para gente como R.E.M., ZZ Top, The Jesus and Mary Chain, Primal Scream, Echo and the Bunnymen o Queens of the Stone Age. La banda se separó en 1969 tras la edición de un último álbum llamado ‘Bull of the Woods’. Después, se reunieron ocasionalmente.

Como informa Pitchfork, entre los artistas que han lamentado la muerte de Roky hay miembros de Garbage, Dinosaur Jr., Spoon, Neko Case, Mogwai, sus colaboradores en ‘True Love Cast Out No Evil’ Okkervil River, así como artistas tan dispares como Oneohtrix Point Never y Mark Lanegan.