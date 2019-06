¿Puede una filtración hundir una carrera? Jai Paul reaparece detallando su caso

Posiblemente recuerdes al peculiar artista Jai Paul, que hace 8 años pasó por nuestra sección “Revelación o Timo”, vio su disco publicado en Bandcamp como por accidente (ahora sabemos que en formato “demo”), después se borró y luego nunca más se supo. Un mito ha rodeado a este álbum, con gran parte del público pensando que había subido él mismo su álbum a Bandcamp para cabreo de su sello XL (The xx, Vampire Weekend, Adele). Este fin de semana finalmente ha aclarado que no fue así en una larga misiva.

Jai Paul ha sido noticia este fin de semana porque al fin aquel debut se ha subido a las plataformas de streaming de manera oficial, 6 años después, y además se han publicado 2 temas nuevos que en verdad son el desarrollo de 2 temas escritos en aquella época. El artista detalla en el texto que lo que se subió a la red “de manera ilegal” eran “maquetas en las que había trabajado entre 2007 y 2013”, unas mejor acabadas que otras. Lo califica en el largo texto como una “catástrofe” con la que no supo cómo lidiar, pues la filtración se produjo además un sábado a las 3 de la mañana, con su equipo fuera de juego.

Unos pensaron que era una maniobra de márketing y otros creyeron que aunque no lo fuera, tenía que sentirse afortunado de que su música hubiera generado tal interés. Sin embargo, Jai Paul se quedó totalmente bloqueado: “Me había sido negada la oportunidad de acabar mi trabajo y compartirlo de la mejor manera posible”. El artista indica que para “poner las cosas peor” y ante la indecisión de no saber qué hacer, le aconsejaron ser “ambiguo” con la posibilidad de haber filtrado él mismo ese trabajo, cosa que no había hecho. Durante 3 años permaneció la confusión y asegura que nadie le preguntaba otra cosa que no fuera por este tema. Lo cierto es que llegó a haber una investigación en la que se detuvo a dos personas y se puedo devolver el dinero a los fans que pagaron por aquel álbum falso a través de Paypal y Bandcamp.

Gracias a “terapias de varios tipos”, Jai Paul ha terminado por aceptar que “no hay forma de reparar lo que pasó” y que ha de “continuar con su camino”. “Es triste pensar sobre lo que pudo haber sido, pero es lo que es y tuve que dejarlo pasar”, afirma como consciente de que ya no volverá a generar tal interés mediático como el que le rodeaba en 2013. De hecho, ha fundado el Paul Institute para ayudar a artistas con las presiones que sufren por parte de la industria musical y para editar música.

Aceptando su situación, ha consentido que el disco, tal y como se filtró, se suba por fin a las plataformas de streaming, con la salvedad de un par de samples. “Es completamente surrealista para mí que esta música exista de manera oficial en esta forma, inacabada y secuenciada por la gente que la filtró”. La buena noticia es que ha podido terminar 2 pistas en las que estaba trabajando en la época de la filtración, ‘Do You Love Her Now’ y ‘He’, ambas disponibles en las plataformas de streaming junto a ese disco que ahora ha decidido llamar ‘Leak 04-13 (Bait Ones)’. En casi todos los temas figura el subtítulo “unfinished” o “demo”.