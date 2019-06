Kesha se pregunta cómo sería un mundo no gobernado por “hombres ricos, blancos y heteros” en su nueva canción

Kesha se ha animado a publicar una nueva canción aunque no tiene pinta de pertenecer a ningún proyecto próximo sino más bien de ser un pasatiempo temporal, pues de momento solo está disponible en Youtube y suena bastante libre de producción. Ya por su título, ‘Rich, White, Straight, Men’ es toda una curiosidad en la carrera de Kesha por su sonido circense y su letra política, que no deja títere con cabeza.

‘Rich, White, Straight, Men’, con esa coma nada casual situada entre “straight” y “men” que en principio no debería estar ahí, pero que Kesha seguramente ha colocado a propósito para recalcar la profundidad del problema del que habla en la canción, y que luego cobra más sentido cuando la cantante emite en la letra la frase “God is a woman”, critica desde la sátira algunos de los problemas que afectan actualmente a Estados Unidos o al mundo en general, como la sanidad, el machismo, la homofobia o la brecha salarial, para terminar preguntándose: “¿qué pasaría si los hombres ricos, blancos y heteros no gobernaran el mundo nunca más?”

El sonido totalmente Willy Wonka de la canción puede llevar a pensar que no es más que una broma, pero no es tan habitual que un artista decida abordar asuntos políticos desde una perspectiva tan satírica incluso en lo musical. Con un punto infantiloide y por tanto “creepy” en interpretación, coros y versos (“estrellita, estrellita, cómo desearía que el mundo fuera diferente, en el que a quien ames y quien seas, no fuera el puto asunto de nadie”), lo mejor de ‘Rich, White, Straight, Men’ es que, con una producción más siniestra y ASMR de Finneas O’Connell, esto pasaría totalmente como una canción de Billie Eilish.