Brian Wilson pospone sus conciertos de junio aludiendo a una “inseguridad mental” que padece

Brian Wilson ha anunciado la postergación de su gira de junio por Estados Unidos aludiendo a una “inseguridad mental” que padece. El fundador de The Beach Boys, que sufre un trastorno esquizoafectivo, y cuyos problemas mentales son conocidos desde mediados de los años 60, llegando el propio Wilson a reconocer que sufre alucinaciones auditivas en forma de voces, ha publicado una honesta carta en su página web explicando la razón de la suspensión de esta gira y agradeciendo a sus fans el apoyo.

“No es ningún secreto que desde hace décadas vivo con una enfermedad mental”, empieza la misiva de Wilson. “Ha habido veces en que ha sido insoportable pero gracias a los doctores y a los medicamentos he podido vivir una vida maravillosa, sana y productiva con el apoyo de mi familia, amigos y de mis fans. Todos ellos me han ayudado en este viaje. Como sabréis, en el último año me he sometido a tres operaciones de espalda. Las operaciones han sido exitosas y físicamente me siento más fuerte de lo que lo he hecho en mucho tiempo”.

El texto continúa: “Sin embargo, después de mi última intervención, empecé a sentirme extraño y esto ha sido bastante aterrador durante un tiempo. No me he sentido como yo mismo. Mentalmente inseguro es como lo describiría. No estamos seguros de cuál es la causa pero lo que sí sé es que no seguir en la carretera no es bueno para mí, así que estoy de vuelta en Los Ángeles”.

“Tenía toda la intención de hacer esto conciertos y estaba emocionado por volver a actuar”, escribe Wilson. “He estado en el estudio grabando y ensayando con mi banda y me he estado sintiendo mejor. Pero entonces esta sensación se ha vuelto a adueñar de mí y he estado lidiando con cosas en mi cabeza y diciendo cosas que no quiero decir, y no sé por qué. Es algo que nunca me ha pasado y todavía no damos con la causa. Voy a descansar, recuperarme y trabajar en esto con mis doctores. Espero veros al final de año. La música y mis fans me dan la motivación que necesito para seguir adelante y sé que esto será algo que DE NUEVO voy a superar”.