La Canción del Día: Lust for Youth se destapan como herederos de Pet Shop Boys y New Order en ‘By No Means’

Lust for Youth son uno de esos proyectos que van avanzando con regularidad, sin prisa pero sin pausa, hasta cumplir una década este mismo año. El proyecto antes liderado por el sueco Hannes Norrvide y ahora manejado al 50% junto a Malthe Fischer llegaba el viernes a su sexto álbum de estudio, como todos (a excepción de su debut ‘Solar Flare’ –2011–) publicados en el oscuro sello canadiense Sacred Bones (Grimes, Zola Jesus). El hecho de que este trabajo lleve el nombre del grupo lleva a pensar que puede tratarse de un nuevo comienzo para ellos. Y de hecho así es, al menos en lo musical.

Y es que en este trabajo, aunque mantienen esa querencia por el pop electrónico enraizado en ecos de los 80, suenan más luminosos y optimistas que nunca –aunque ya ‘Compassion’ (2016) se movía un poco en esa dirección–. Si ya lo hacía claramente el primer adelanto de ‘Lust for Youth’, ‘Great Concerns‘, más aun lo hace el tema que cierra el disco y segundo single, ‘By No Means’. Una canción que, más que nunca, aúna en su sonido la herencia de los primeros Pet Shop Boys con los New Order de ‘Brotherhood’ o incluso ‘Technique’. De hecho, su rollo un tanto balearic-beats remite a otros proyectos suecos como Air France o The Tough Alliance.

Y es que ese riff de ¿guitarra? que protagoniza el tema desde su arranque se convierte en su mejor gancho, aunque no el único: con esa letra que supone un ataque frontal a alguien muy amargado, brilla el estribillo en el que Norrvide canta “te veo siempre tan feliz / de hablar de tus miserias / que un cumplido tuyo / sería un insulto para mí”. Toma, para que vuelvas. Esta preciosidad que nos imaginamos bailando en alguna fiesta tan perfecta como difícil de encontrar se ha presentado con un vídeo filmado en Ciudad de México, en la primera visita que el grupo afincado en Dinamarca realizaba al país norteamericano a principios de este año.