Sleater-Kinney y St Vincent se mimetizan en ‘The Future Is Here’

A estas alturas ya sabrás que el próximo disco de Sleater-Kinney ha sido producido por St Vincent. De ese ‘The Center Won’t Hold’ que sale a la venta el próximo 16 de agosto, ya hemos conocido el single ‘Hurry on Home’, que pasaba recientemente por nuestra sección “Canción del Día” y hoy es el turno de conocer el segundo adelanto.

‘The Future Is Here’ es, más incluso que ‘Hurry on Home’, una mímesis del sonido Sleater-Kinney con el sonido del proyecto de Annie Clark. Las primeras ejercen de autoras y St Vincent de productora en solitario, pero el trabajo parece tan bien amalgamado que es como si lo hubieran hecho todo entre todas. Entre ese curioso guiño al sonido New Order, emerge el estribillo “I need you than I ever have / Because the future’s here and we can’t go back” seguido de un tarareo que representa uno de los momentos más pop de la carrera de Sleater-Kinney.

Así quedará la secuencia de ‘The Center Won’t Hold’:

01 The Center Won’t Hold

02 Hurry on Home

03 Reach Out

04 Can I Go On

05 Restless

06 Ruins

07 LOVE

08 Bad Dance

09 The Future Is Here

10 The Dog/The Body

11 Broken