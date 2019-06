Adele se “emborracha” con Spice Girls en el último concierto de su gira

Este sábado ha terminado en Londres la breve gira de regreso de Spice Girls. Ha sido un visto y no visto pero también un éxito arrollador, y Adele, que es fan del grupo de toda la vida, no ha querido dejar pasar la oportunidad de reencontrarse al fin con Melanie C, Geri Halliwell, Emma Bunton y Melanie B, acudiendo a esta última cita y por tanto convirtiendo su visita en noticia.

Conocida es una imagen de niña de Adele en la que aparece delante de varios pósters de Spice Girls, y camino al recinto, Adele publicaba un vídeo de ella en el coche cantando ‘Stop’ y otro con sus colegas cantando ‘Spice Up Your Life’ a pleno pulmón.

Además, en el mismo post, Adele dejaba un mensaje: “La última vez que vi a Spice Girls en el Wembley fue hace 21 años. Esta noche, junto a mis seres queridos he llorado, reído, gritado, bailado y recordado viejos tiempos y me he vuelto a enamorar de mi yo de 10 años. No es ningún secreto que las amo ni lo mucho que me han inspirado a correr por mi vida y no mirar atrás. Por fin he conocido a Ginger, me he emborrachado con las chicas y, francamente, no me puedo creer lo lejos que he llegado. Gracias por la locura que me ha tocado vivir, no estaría sin vosotras CINCO LEYENDAS BRITÁNICAS. Os amo”.

Las propias Spice Girls han compartido en Instagram el documento de su encuentro con Adele, y por la pose de esta, y ahora que Victoria Beckham tiene tan poco interés en reunirse con la formación, casi parece la quinta Spice.

