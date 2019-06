Qué hacer si no te apañas con el nuevo Spotify, que ha potenciado podcasts y eliminado el menú alfabético

Spotify ha presentado visibles cambios en su nueva actualización, que ha llegado primero a los usuarios Premium. La principal es el modo en que se han destacado los “Podcasts” a la mismísima altura de tu propia “Música”, y dejando claro por dónde van los tiros después de que Spotify adquiriera Gimlet Media (una productora de podcasts) y Anchor por más de 300 millones de dólares. La idea es que “el nuevo diseño te ayude a averiguar qué podcasts no has oído y a descubrir otros nuevos”.

La decisión más polémica, la que más ha descolocado a los usuarios, ha sido la eliminación del menú alfabético de artistas que podía encontrarse antiguamente en forma de menú a la derecha, y que te permitía pasar de un artista a otro con extrema rapidez. La decisión ha provocado multitud de quejas, como también la eliminación de la lista de “canciones” (ahora son “temas que te gustan”). En castellano, las dudas están siendo atendidas desde la cuenta de Twitter de Spotify Ayuda, donde están respondiendo a decenas de usuarios.

En el nuevo menú se potencian las playlists que tengas hechas o a las que estés suscrito, y tanto en estas playlists como en la pestaña de “álbumes”, si quieres acceder en un avión o en una estación de metro sin cobertura a los discos y playlists que tienes descargados para oír offline, has de acudir a “FILTROS”. En “filtros” puedes seleccionar las “descargas”. No obstante, si no te apañas o echas de menos una función concreta, hay una comunidad en la que se pueden dejar ideas y votar por otras que ya hayan sido sugeridas. Las más populares serán atendidas por la plataforma sueca.