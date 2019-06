La Canción del Día: ‘Serbia Drums’ alterna el sonido !!! con la radiofórmula ochentera

!!! vuelven este mes de agosto con un nuevo disco llamado ‘Wallop’ que sale a la venta el próximo 30 de agosto a través del prestigioso sello Warp. Además, lo presentarán en directo en nuestro país, en concreto en Vigo (Master, 10 de diciembre), Madrid (Shoko, 11 de diciembre), Barcelona (Apolo, 12 de diciembre), Valencia (La Rambleta, 13 de diciembre) y Murcia (REM, 14 de diciembre). Foto: Kelsey Bennett.

La banda presenta este disco, que ha contado con colaboraciones como las de Angus Andrew de los Liars o Cameron Mesirow de Glasser, con otro de sus pepinazos habituales. El tema llamado ‘Serbia Drums’ es una joya de música pop de percusión y fondo ochenteros pero con el fuzz de guitarras y bajos sucios que ha caracterizado el sonido de la banda neoyorquina. Lo que les ha quedado es una estupenda producción que en su momento podíamos haber visto presentada en Tocata y llegando al número 1 de Los 40 Principales, pero con el toque !!!

La letra por su parte parece contener un mensaje sobre la industria musical, dirigiéndose a fieles, infieles y CEO’s, incluyendo en un momento la estrofa: “Nosotros escribimos hasta la última nota y hasta la última palabra de cada canción / hemos sobrevivido hasta el último estúpido argumento sobre ser legítimo”. Este será el trackslit de ‘Wallop’:

01 Let It Change U

02 Couldn’t Have Known

03 Off the Grid

04 In the Grid

05 Serbia Drums

06 My Fault

07 Slow Motion

08 Slo Mo

09 $50 Million

10 Domino

11 Rhythm of the Gravity

12 UR Paranoid

13 This Is the Door

14 This Is the Dub