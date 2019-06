Mad Cool desvela sus horarios: The Cure contra The 1975, Lauryn Hill contra Iggy Pop…

Mad Cool ha revelado sus horarios de cara a la celebración del festival los próximos días 11, 12 y 13 de julio tras la fiesta de bienvenida del 10 de julio, en la que actuarán Rosalía, Lykke Li, Metronomy o Bring Me the Horizon.

En un festival en el que se esperan decenas de miles de personas siempre habrá coincidencias dolorosas, y el jueves 11 de julio se darán entre Lauryn Hill, que actuará a las 20.55, y gran parte del concierto de Iggy Pop, que empezará a las 21.35. Eso sí, después no habrá coincidencias entre Bon Iver, Noel Gallagher, Vampire Weekend y The Chemical Brothers. Kaytranada, como Noel, actuará a medianoche.

El viernes dudamos si The National y Alma tendrán muchos seguidores en común, pues ambos actúan sobre las 22.00, y lo mismo podemos decir de propuestas tan diferenciadas como The Smashing Pumpkins, Vince Stapes y Cariño, de estilos más dispares imposible. Vetusta Morla actuarán a la 1.15, antes de Empire of the Sun. En cuanto a la jornada del sábado, llaman la atención lo madrugadores que serán los shows de Johnny Marr, Cat Power, Gossip o Jorja Smith, todos ellos entre 18.00 y 21.30. Mogwai coincidirá con Jon Hopkins y Delaporte; mientras The Cure lo hará con The 1975. A la 1.45 será el turno de Robyn y el festival se despedirá, entre otros, con Years & Years.