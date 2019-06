El físico importa: la tapa dura realza el valor literario del nuevo disco de Kate Tempest

Kate Tempest ha entrado en el top 30 de las listas británicas con ‘The Book of Traps and Lessons‘, prácticamente igualando la posición del anterior y tan comentado ‘Let Them Eat Chaos‘. En los tiempos en que cada vez cuenta más el streaming, el logro tiene un enorme mérito que seguro que se debe también en parte a lo que se ha cuidado la edición física del álbum.

Kate Tempest es escritora, ha publicado varios libros y al fin y al cabo este álbum se llama “Libro de Trampas y Lecciones”. Por eso suma puntos que el CD haya sido editado en formato DIGIPACK como si fuera “un libro”, con tapa dura y el título grabado en dorado, incluyendo en su interior un libreto de unas 30 páginas en las que se pueden leer las letras, un par de borradores manuscritos de las mismas (con los correspondientes tachones, a veces ilegibles) y también un largo texto sobre el álbum escrito por Marlon James durante esta primavera.

Respecto a las letras, sí, ya sabemos que se pueden encontrar en la red. Pero para un disco en el que se bromea sobre consultar el teléfono “17 veces por minuto” para ver si se nos ha perdido una llamada, es lo justo sentarte a degustar su contenido sin móviles ni internet cerca que nos impidan ahondar en el mensaje tan interesante detrás de canciones sociales como ‘Brown Eyed Man’ o personales como ‘Firesmoke’.

Precisamente el texto del escritor jamaicano Marlon James, autor de libros como ‘Breve historia de siete asesinatos’, ahonda en esa idea de la que Kate Tempest habla en las entrevistas, y que han inspirado este disco: cómo hacer el bien en nuestro entorno más íntimo puede influir en el bien social. “Quizá la revolución empieza primero en el hogar, sea lo que sea lo que consideremos el hogar, y sea quien sea a quien consideremos familia”, indica Marlon James, al tiempo que considera a Kate Tempest “nuestra poeta de la incertidumbre” y reconoce que leer ‘The Bricks That Built the Houses’ de Tempest le inspiró la idea de una nueva novela. Kate Tempest actúa el 26 de noviembre en La [2] de Apolo, Barcelona; y el 27 de noviembre en la Sala But de Madrid. Las entradas salen a la venta este miércoles 26 de junio.