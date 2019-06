“Uno nace con el puterío dentro”: Ms. Nina analiza sus mejores letras con Broncano y presenta nuevo single

Ms. Nina ha acudido esta noche a La Resistencia para presentar su nuevo single ‘Te doy’ y su correspondiente videoclip. El tema contiene frases como “te doy mi bendición, te doy este culo con amor” y es perfecto para “ponértelo cuando llegues de la iglesia o para dedicársela a tu madre o tu padre”, como explica la cantante en el programa.

Jorgelina Andrea del Valle Torres, esto es, Ms. Nina (así se llama tal y como le cuenta a David Broncano) habla con el presentador sobre sus antiguos estudios de diseño gráfico o sobre algunas de sus extrañas letras, que en algunos casos dice no entender ni ella, aunque algunas puedan ser brillantes. Por ejemplo, la argentina analiza el pasaje “salud, dinero y verga” y explica que “puedes salir del perreo pero el perreo no saldrá de ti” significa que realmente nadie cambia por mucho que quiera, pues en este caso “uno nace con el puterío dentro”.

Nombrada al principio del programa con el apodo de Sweet and Sour Avocado porque quiere uno como el de Lil Papaya, aunque no parece que este apodo vaya a calar mucho, la autora de ‘Tu sicaria’ se enfrenta finalmente a las preguntas de Broncano sobre dinero y sexo. En la primera no se moja, en la segunda, sí: dice que últimamente lo ha hecho varias veces con su novio, su mano izquierda.