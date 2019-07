Jack White arremete contra la prensa musical por buscar el “clickbait” tras declarar que no posee teléfono móvil

Jack White ha sido noticia en los últimos días por dos razones. En primer lugar, ha publicado un nuevo disco con su banda The Raconteurs, el primero en 11 años. Y en segundo, ha declarado en una entrevista que nunca ha tenido teléfono móvil. White no está nada contento con el modo en que la prensa musical ha reflejado estas dos noticias, en algún caso erróneamente, y ha arremetido contra varios medios en un post de Instagram (que debe haber publicado con… ¿un teléfono móvil?)

El detonante de la carta de White ha sido una noticia de SPIN, la cual ha malinterpretado unas declaraciones de White en un medio irlandés. El músico ha asegurado en The Irish Times que el motivo de la demora del álbum de The Raconteurs ha sido su reciente adicción a la heroína, pero las declaraciones de White han sido en tono de broma, y el músico ha querido aclarar sus palabras en la carta para evitar confusiones: “En mi vida he tomado heroína ni ninguna otra droga ilegal y cualquier persona próxima a mí puede confirmar esto. Si hubieras leído el artículo entero, habrías visto que estaba bromeando. Pero supongo que los hechos no van a impedir a SPIN sacar un buen clickbait”. SPIN ha corregido desde entonces su noticia.

Es entonces cuando White aprovecha la coyuntura para dirigirse a otros medios por su cobertura de la noticia sobre su rechazo a los teléfonos móviles: “Queridos Pitchfork, Stereogum, Noisey y el resto de medios del “periodismo” ejem “musical” basura: aunque entiendo que trabajáis en el negocio del clickbait, y que estáis cabreados porque Third Man Records no os ha enviado una copia gratis del nuevo disco de The Raconteurs por lo desagradables que sois normalmente, aquí van un par de apuntes: yo no odio a la gente que posee teléfonos móviles, ni evito que haya alguno cerca mío, ni odio TODA la tecnología. White añade que este no puede ser el caso pues “escucho música digital, poseo un coche eléctrico y estoy escribiendo esta aburrida respuesta desde mi ordenador”.

En el final de su carta, White defiende que en sus tiempos, “allá por los años 1800 los artistas no eran castigados por decidir tomar la vía menos transitada o por contestar preguntas con respuestas impopulares. Incluso se esperaba que nos rebeláramos contra lo establecido, si te lo puedes llegar a creer”. El músico concluye que su objetivo es inspirar a la gente a que viva una vida sana y que las personas se inspiren las unas a las otras.