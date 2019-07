A$AP Rocky, detenido en Estocolmo por agresión, defiende su “inocencia” con unos vídeos

A$AP Rocky, de gira por Europa, y su equipo han sido detenidos en Estocolmo por agredir a un joven. Las primeras informaciones sobre el altercado, que ha tenido lugar este martes en plena calle, dirigían a un vídeo de Rakim Mayers y sus compañeros de viaje lanzando al chico al suelo y golpeándolo agresivamente, pero el rapero ha querido expresar en Instagram su versión de los hechos.

Aunque la agresión de A$AP Rocky al joven ha sucedido como puede verse en el vídeo obtenido por TMZ, el rapero sostiene que ha actuado provocado por el chico, que en su versión llevaba un rato persiguiéndole por la calle con unos amigos. De hecho, el artista ha publicado un vídeo en el que aparece moderando la situación y pidiendo a los chicos que le dejen a él y a su equipo en paz porque no quieren problemas. En el vídeo, ha escrito: “Unos drogadictos no son mis fans, no conocemos a estos tíos y no queríamos problemas, nos siguieron cuatro calles y mientras a las chicas que pasaban les daban un cachete en el culo”.

Según TMZ, testigos del altercado aseguran que el joven perseguía a A$AP Rocky porque este había roto sus auriculares, pero en otro vídeo publicado por Rocky se ve que es el joven quien aparentemente rompe sus propios auriculares al golpear con ellos al guardaespaldas del rapero. En este vídeo, Rocky llega a escribir en la sección de comentarios “SOY INOCENTE” e informa de que está a punto de ser detenido. Parece que bajo la ley sueca podría enfrentarse a 6 años de prisión, aunque con estas pruebas y un buen abogado, esperamos que quede en nada…