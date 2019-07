El Ayuntamiento de Madrid cancela el concierto de este viernes de Def Con Dos por su “enaltecimiento del terrorismo”

La llegada del PP y C’s al Ayuntamiento de Madrid ha supuesto diversos cambios en la ciudad en pocos días: la caída de Madrid Central con el fin de las multas pese a las protestas en las calles de asociaciones ecologistas, el desplazamiento de la bandera del Orgullo Gay a un lateral del edificio del ayuntamiento, o ahora la cancelación de un concierto de Def con Dos que había de celebrarse mañana viernes 5 de julio en el barrio de Tetuán. Casualmente, VOX pedía esta mañana que se cancelara un show del grupo en Málaga.

El ejecutivo de la capital cancela el show programado en su momento por Ahora Madrid porque considera que los miembros de la banda “no son dignos de una institución que representa a todos los madrileños”, cuando su cantante César Augusto Montaña “ha sido condenado por el Tribunal Supremo por enaltecimiento del terrorismo”. César Strawberry fue condenado en 2017 a más de un año de cárcel por unos tuits publicados en 2013 y 2014 contra gente como Carrero Blanco, Esperanza Aguirre o Miguel Ángel Blanco.

El comunicado del Gobierno indica que “Madrid es una ciudad abierta que valora y protege la convivencia y la tolerancia. Por ello, el Gobierno Municipal no avalará actitudes que fomenta el odio y el ensañamiento con los que más han sufrido”. Def Con Dos, que promocionan su último trabajo llamado ‘Zombi Franco’ (“Noticias de última hora señalan que no se ha podido exhumar hoy el cadáver del dictador porque, inexplicablemente, ¡YA NO ESTABA!” es su texto promocional), están compartiendo la noticia de la cancelación en redes sociales, si bien a la hora de la redacción de esta noticia, aún no habían comunicado nada.