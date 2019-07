Blood Orange saca “mixtape” este viernes, ‘Angel’s Pulse’

Blood Orange ha anunciado un nuevo trabajo que verá la luz este viernes 12 de julio. Se trata de una “mixtape” que recibe el nombre de ‘Angel’s Pulse’ y funcionará como epílogo de la etapa de ‘Negro Swan‘, el último álbum de estudio de Dev Hynes hasta la fecha.

Como es habitual en el trabajo de Hynes, la portada de ‘Angel’s Pulse’ captura un momento mundano en el tiempo, en este caso a un chico aburrido en su habitación, acalorado, recostado entre su cama y una silla y aparentemente estudiando, mientras la edición de la imagen (que en realidad parecen dos superpuestas) hace ver que otra persona le espía.

Sobre ‘Angel’s Pulse’, Hynes ha dicho lo siguiente: “Tengo la costumbre, desde hace años, de hacer discos que después doy a mis amigos, o a la gente en la calle, o a nadie. Normalmente hago este material justo después de lanzar un disco. Es como un epílogo de aquello que he hecho previamente. Y en este caso he decidido publicarlo. Hago estos trabajos con el mismo cariño con el que hago mis álbmumes, pero por alguna razón me he entrenado a mí mismo para no sacar cosas a la misma velocidad que las hago. Sin embargo ahora soy mayor, y la vida es impredecible y terrorífica… así que aquí tenéis”.