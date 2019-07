Amber Mark llega a Mad Cool en plena fase de madurez de su “tormenta tranquila”

A mediados de los 70 proliferaban en la radio (especialmente en la estadounidense) los programas conocidos como “quiet storm”, un estilo radiofónico que llenaba las noches de baladas y medios tiempos de soul y R&B con arreglos jazzy, explotando toda la sensualidad de la música negra. De hecho, parece evidente que el origen de su nombre no es sino una metáfora sexual. Se atribuye a este tipo de programas gran parte del éxito de Barry White, Luther Vandross o Anita Baker, en una línea que en años posteriores fuera retomada por Sade y que, ya recientemente, ha sido reivindicado con una perspectiva contemporánea por Rhye. Y, en esa línea, podríamos situar también a Amber Mark.

Esta neoyorquina de 23 años se suma a la dilatada lista de nuevas mujeres que están reescribiendo los términos del soul pop más clásico, comenzando por Ella Mai y Jorja Smith y continuando por Jamila Woods o Ari Lennox. Mark se presentó al mundo en 2017 con ‘3:33AM‘, EP enteramente compuesto y producido por ella misma que encabezaba un pelotazo como ‘Lose My Cool’, un tema basado en un piano soul que rítmicamente deriva en el Caribe. Y es que es significativo señalar que Amber se crió viajando por todo el mundo en el seno de una familia germano-jamaicana. Así, su música está abierta de manera sorprendente a la música brasileña e italiana –así lo reflejaba en esta ecléctica playlist–, como certificaba un año después en ‘Conexão‘, un nuevo EP en el que la bossa nova y el jazz latino estaban muy presentes, con la sensual ‘Love Me Right’ como tema estrella y una versión de ‘Love Is Stronger Than Pride’ de Sade que, a estas alturas de texto, suena del todo lógica.

Tras aparecer como invitada en ‘Lamp Lit Prose‘ de Dirty Projectors, Mark ha comenzado este año con un planteamiento sensiblemente diferente: por primera vez ha trabajado en sus canciones en colaboración con otros artistas. Y el resultado es esperanzador de cara a un álbum debut que ya se está haciendo de rogar de más: ‘Mixer’, perpetrada junto al solicitado Andrew Wyatt (Miike Snow), es un pelotazo de funk pop de alto nivel, mientras que ‘What If’ es un dechado de sensualidad electroacústica compuesto y arreglado junto a Jeff Gitelman de The Stepkids, que ha servido bases para Chance The Rapper, J. Cole o Mac Miller. En plena consolidación de su propia “tormenta tranquila”, Amber Mark llega este jueves, 11 de julio, a Madrid, dentro de la programación de Mad Cool 2019. Ahí cabe esperar que confirme que es capaz de brillar en esta gran generación de artistas neosoul.











