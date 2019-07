La Canción del Día: Metronomy entregan una de sus canciones más hipnóticas, pensada para bodas

Metronomy tienen un nuevo disco preparado para septiembre que se llamará ‘Metronomy Forever’. De él hemos conocido un par de singles, ‘Lately’ y el más reciente ‘Salted Caramel Ice Cream’, cuyo vídeo os presentábamos hace unas semanas ideado “contra la gentrificación de las heladerías”. El videoclip mostraba a miembros del grupo compitiendo por llevarse el helado más guay del barrio, recordándonos a aquel titular que Cariño nos dejaban, en su caso, sobre la ciudad de Madrid: “Malasaña no necesita ni tantos tipos de helados ni más quinoa”.

Dejando de lado el protagonismo de ese personaje que recuerda a Tricky, el monstruo de las galletas de Barrio Sésamo, la canción en sí se recuesta sobre un ritmo totalmente hipnótico, como pocos han grabado los autores de ‘The Bay’, situándose cerca de los territorios bailables de Hot Chip, pero fieles a su gusto por el minimalismo y los sonidos lo-fi. Como resultado, ‘Salted Caramel Ice Cream’ es una de las canciones más contagiosas de Metronomy, hablando en este caso de una chica que es “como un sueño” hasta el punto de frustrarnos y dejarnos casi tartamudeando (“Oh, good, she’s coming / Don’t look up / I’ve got to do this / I’ve got to do it / I, I’ve got to do it, I / I, I’ve got to do it, I / I, I’ve got to do it, I”).

Joseph Mount, como siempre, único autor y productor del tema, ha escrito un “canción por canción” para la prensa sobre casi todas las canciones de este disco y de esta ha dicho que se puso el reto de “escribir una pista que tuviera un arreglo de blues de 12 compases y se pudiera tocar en bodas. Lo llevé hasta su conclusión lógica, lo que resultó, líricamente, en una de las mejores cosas que he hecho”. Esperamos oír esta gran canción en el show que Metronomy ofrecen hoy miércoles en el madrileño Mad Cool a las 19.00.