“El mundo no acaba con un bang sino con ‘Cats'”: el tráiler de la nueva película de Tom Hooper horroriza a la red

El tráiler de ‘Cats’, la nueva película de Tom Hooper basada en el musical homónimo de Andrew Lloyd Webber (a su vez basado en un poemario de T.S. Eliot), ha llegado a las redes provocando el horror casi generalizado de los usuarios, que se debaten entre estar atendiendo una pesadilla o sacudir cualquier signo de posible zoofilia.

La razón del terror que está produciendo el tráiler de ‘Cats’ son los mismos personajes de la película. Judi Dench, Taylor Swift, James Corden, Idris Elba… y más han sido naturalmente transformados en felinos con la ayuda de la tecnología, pero el resultado los hace parecer un extraño híbrido entre gatos y humanos más susceptible de provocar inquietud que adoración.

En la película, al contrario de lo que naturalmente es posible en un musical, los gatos tienen tamaño de gatos pero facciones humanas y las gatas hembra incluso presumen “pechos visibles”. Aunque el gato que parece dar más miedo es el interpretado por James Corden, todos ellos prometen una Navidad de horror casi lovecraftiano (puestos con las referencias literarias). La película se estrena el 20 de diciembre.

no one wants to see dame judy dench like this pic.twitter.com/29bVRFg7J0 — j.r. hennessy (@jrhennessy) July 18, 2019

I don't know why you're all freaking out over miniature yet huge cats with human celebrity faces and sexy breasts performing a demented dream ballet for kids. — Louis Virtel (@louisvirtel) July 18, 2019

THE CATS ARE TOO SMALL!!! I REPEAT, THE CATS ARE TOO SMALL!!!!!!! pic.twitter.com/z7IGQYFDCQ — Nicole Silverberg (@nsilverberg) July 18, 2019

shaming my cat for not having visible breasts — Anne T. Donahue (@annetdonahue) July 18, 2019

this is the way the world ends

not with a bang but with CATS — Molly Lambert 🦔 (@mollylambert) July 18, 2019

My favorite thing about the #Cats trailer is that it didn’t awaken anything (new) in me, sexually. So. Phew. — Anna Kendrick (@AnnaKendrick47) July 19, 2019

therapist: cat james corden cant hurt you cat james corden: pic.twitter.com/UuQwDvHEaw — brocco lee (@broccolux) July 19, 2019