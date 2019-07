Lighthouse Family / Blue Sky in Your Head

Lighthouse Family acaban de publicar su primer álbum en 18 años, ‘Blue Sky in Your Head’. El dúo británico formado por Tunde Baiyewu y Paul Tucker nunca fue conocido por sus grandes discos, pero sí por una serie de singles excelentes como ‘Ocean Drive’, ‘Lifted’ o ‘High’, con los que logró vender varios millones de discos explorando su propio sonido de soul, easy-listening y el sonido Sade. Tan solo tres publicados entre 1995 y 2001 fueron suficientes para obligar al grupo a hacer un parón que se ha extendido casi 20 años.

’Blue Sky in Your Head’ acaba de debutar en el top 3 de ventas en Reino Unido, por lo que parece que Lighthouse Family siguen teniendo su público pese a las pocas veces que hemos escuchado su nombre mencionado en boca de artistas actuales. El grupo nunca ha sido tan reivindicado como merecían sus mejores singles, quizá por su punto “cheesy”, que lo hacía más próximo a grupos tipo The Corrs que a la crítica más exquisita, y aunque ‘Blue Sky in Your Head’ no es uno de esos regresos gloriosos que ejecuta un grupo tras años de descanso (no, ellos no serán los nuevos Take That), el álbum no está exento de aciertos.

La gran canción de ‘Blue Sky in Your Head’ es ‘My Salvation’. Aunque es pronto para decidir si es digna de sumarse a los mejores éxitos del grupo, sí es una composición memorable y edificante cuyos sintetizadores incluso pueden recordar muy remotamente a James Blake. E insisto en lo de muy remotamente pues si algo hace el grupo en este disco básicamente es seguir fiel a sí mismo, como demuestran el buen gospel sobre superar los malos tiempos que titula al álbum, las grandes cuerdas de ‘The Long Goodbye’ y su rezo “uno de estos días será fácil, y un día de estos tendrá sentido”, el baladón ‘Clouds’ o el emotivo single ‘Light On’ que aparece unas pistas después.

Hay algún signo de renovación sonora en ‘Waterloo Street’, por la que asoman ecos a las guitarras y ritmos de ‘Get Lucky’, pero Tunde y Paul siguen cómodos en su sonido y en sus historias de superación personal que, de nuevo, vuelven a no ser demasiado imaginativas. A menudo incluso parecen sacadas de un manual de autoayuda (‘el sol brillará otra vez, todo va a estar bien al final” de Super 8). Tampoco habría venido mal algo de tijera en la segunda mitad del álbum: por ejemplo, la bonita balada ‘The Streetlights and the Rain’ habría sido un cierre perfecto de no ser por las dos canciones anodinas que vienen justo después.

La edición física de ‘Blue Sky in Your Head’ contiene un segundo CD con los clásicos de Lighthouse Family remasterizados. Puede parecer mala idea enfrentar los mejores temas del grupo con los nuevos en un único álbum doble, pero los mejores momentos de ‘Blue Sky in Your Head’ no se achantan demasiado frente a los hits. Aunque no alcanzan su nivel, muy especialmente ‘My Salvation’, ‘The Long Goodbye’, ‘Light On’ y ‘The Streetlights and the Rain’ aguantan el tipo y sobre todo son muchísimo mejores que la mayoría de temas de relleno que el grupo dejó repartidos en tres discos de estudio y ahora en un cuarto. Un disco solo para fans pero con buen material suficiente para sumarle al grupo algún que otro adepto.

Calificación: 6/10

Lo mejor: ‘My Salvation’, ‘The Long Goodbye’, ‘Light On’, ‘The Streetlights and the Rain’

Te gustará si te gusta: Emili Sandé, Sam Smith, Adele

Escúchalo: Spotify