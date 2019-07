Alessia Cara estrena la reggae ‘Ready’, el primer avance del EP que saca “este verano”

Alessia Cara publica nuevo EP “este verano”. Se llama exactamente así, ‘This Summer’, y sale el 6 de septiembre, cuando aún no ha pasado un año desde el lanzamiento del segundo álbum de la canadiense, ‘The Pains of Growing‘, que llegaba a la calle el pasado mes de noviembre.

La cantante, que se encuentra de gira con Shawn Mendes, ha dicho que “de repente me ha dado por escribir y he hecho un EP” y que lanzará un tema de este trabajo cada dos semanas de cara a su lanzamiento en los próximos meses. ‘Ready’, el primer avance de ‘This Summer’, acaba de publicarse y destaca por su sonido de inspiración reggae. Extrañamente, solo su productor, el también canadiense Jon Levine, figura como compositor único de la canción en los créditos de Spotify.

‘The Pains of Growing’ ha supuesto una clara decepción comercial para la intérprete de macrohits como ‘Scars to Be Beautiful’, ‘Stay’ con Zedd o ‘How Far I’ll Go’, su canción para la película ‘Vaiana’. El álbum lograba posiciones modestas en Estados Unidos y Canadá y otros territorios mientras ninguno de sus singles alcanzaba gran repercusión, si bien ‘Out of Love’ permanece en primera posición de las canciones de Cara más escuchadas en Spotify.