Blood Orange / Angel’s Pulse

Dev Hynes dice que tiene la costumbre de hacer “mixtapes” durante las sesiones de grabación de sus álbumes que o bien guarda en un cajón o bien regala a amigos o incluso a desconocidos con los que se topa por la calle. ‘Angel’s Pulse’, la primera de estas “mixtapes” que el músico británico publica oficialmente, se compone de los retazos del álbum anterior, ‘Negro Swan‘, publicado no hace todavía un año.

¿Vale la pena este álbum de descartes? La respuesta es sí, aunque con matices. No, ‘Angel’s Pulse’ no esconde milagrosamente una nueva maravilla de Blood Orange tamaño ‘You’re Not Good Enough’, ‘Best to You’ o ‘Charcoal Baby’ (de existir, Hynes probablemente no la habría publicado en una mera “mixtape”), aunque ‘Benzo’ podría haber sido una de ellas gracias a su precioso estribillo; y la vagueza de muchas de sus composiciones, como ‘Baby Florence (Figure)’ o ‘Happiness’, o el hecho que muchas de ellas suenan a ideas o conceptos sin desarrollar, puede dar tanta pereza como la que parece sentir el muchacho muerto de calor que protagoniza la portada del álbum.

La cuidada producción de ‘Angel’s Pulse’ -un disco en el que vuelve a primar el R&B minimalista y atmosférico de Blood Orange- y su selección de colaboradores indican que Hynes no ha tratado este trabajo como un pasatiempo más pese a no contener, de hecho, una temática central como suelen hacerlo sus álbumes. El gospel espiritual de ‘Birmingham’, con Kelsey Luh recitando un fragmento de ‘Ballad of Birmingham’ y Ian Isiah haciendo coros, emociona; los teclados cálidos de ‘Tuesday Feeling (Choose to Stay)’ sientan de maravilla a Tinashe, y ‘Dark & Handsome’ con Toro y Moi, que habla del miedo al futuro o de la muerte, no anda lejos de las producciones más mimadas de Hynes.

El problema último de ‘Angel’s Pulse’ -al margen de sus cambios de corte abruptos, aunque las “mixtapes” siempre han sido así, al menos en su sentido clásico- es que algunas de sus canciones no andan sobradas de “replay value” pese a contener interesantes colaboraciones como la de Arca en el neo-soul aletargado de ‘Take it Back’. Pero entre una delicada melodía de guitarra por aquí (‘Berlin’) o un buen rap por allá (‘Gold Teeth’), Blood Orange se ha asegurado de que ‘Angel’s Pulse’ ofrezca algo más que una simple colección de ideas perdidas de un disco anterior.

Calificación: 6/10

Lo mejor: ‘Benzo’, ‘Dark & Handsome’, ‘Birmingham’, ‘Tuesday Feeling (Choose to Stay)’

Te gustará si te gusta: Solange, Kanye West, Frank Ocean

Escúchalo: Spotify