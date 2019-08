Cancelado oficialmente el 50º aniversario de Woodstock a dos semanas de empezar

El anunciado 50º aniversario de Woodstock ha sido oficialmente cancelado, por lo que no se celebrará el festival previsto para mediados de este mes de agosto en Maryland, a media hora de Washington. Desde hacía semanas, habían sido públicos los numerosos problemas logísticos para la celebración de este festival después de que hubieran sido descartados los dos emplazamientos propuestos de Nueva York.

Artistas que formaban parte del cartel, como Miley Cyrus o John Fogerty, que había actuado en la mítica primera edición de 1969, se habían apeado, viendo cómo peligraba la celebración del evento. Y es que desde el mes de abril se lleva rumoreando que se cancelaría la nueva edición de Woodstock por problemas financieros y de infraestructuras. En mayo, no obstante, se hablaba de nueva financiación, como podéis recordar en la cronología que ha realizado Pitchfork al respecto.

Michael Lang, cofundador de Woodstock, ha declarado: “Estamos apenados porque una serie de imprevistos han hecho imposible llevar adelante el festival que imaginábamos con los grandes artistas que habíamos contratado”. Las entradas no se habían puesto a la venta, y de hecho en los últimos días se había comunicado que los tickets serían gratuitos, sin especificarse las condiciones para adquirir esas entradas. No hay, pues, al menos nada que devolver a los seguidores de The Killers, Imagine Dragons o Janelle Monáe que hubieran planeado asistir al evento.