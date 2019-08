Escucha lo nuevo de Tove Lo, Iggy Pop, Mabel, Idles, Little Boots, Ty Segall, Elbow, Drake, Tool…

Pese a que gran parte del hemisferio norte estará medio paralizado en las próximas semanas, no lo hace del todo la industria discográfica, que hoy nos trae un buen montón de novedades y así seguirá, presumiblemente, durante todo este mes de agosto que estrenamos. Así, aunque no sea ninguna locura, nuestra playlist Ready for the Weekend está hoy animada por el lanzamiento del debut de Clairo, además de los nuevos discos de Mabel, Ty Segall, Lil Durk (con colaboraciones estelares como las de Nicki Minaj y 21 Savage). También hoy lanzan respectivos EPs Little Boots y la mestiza Jarina De Marco, que tras años dando que hablar y bailar al fin debuta con ‘Malcriada’. También el veterano productor español de hip hop Cooking Soul presenta nueva mixtape de instrumentales.

Más desatada aún está la semana en cuanto a singles. No solo disponemos de los temas que a lo largo de la semana han presentado Angel Olsen, Carly Rae Jepsen & Gryffin, Lola Indigo & Don Patricio, Mikal Cronin, Haim, Ava Max y Foals, sino también hemos amanecido este viernes con anunciadas novedades de Ariana Grande, Amaia y Tove Lo ft ALMA. Con ellas, además, llegan con single bajo el brazo nombres tan importantes como Iggy Pop, Idles, Elbow, The New Pornographers, Death Cab For Cutie (adelanto de un próximo EP), Raye, Brockhampton, Teyana Taylor, Noah Cyrus, Devendra Banhart, Flume, The Lumineers, Sheryl Crow, Korn, Ra Ra Riot, Khalid, Cassie, Snoop Dogg, Vic Mensa, MC Buzzz (antes MC Buseta), Nouvelle Vague ft Julie Delpy, Nicky Jam y Álex Ubago con el rapero Soge Culebra (!).

Además, hoy Drake publica un recopilatorio de inéditos y rarezas llamado ‘Care Package’, Thom Yorke un EP de remezclas de ‘Not The News’ –de su último disco ‘Anima’– y Iron & Wine un disco en directo en los estudios de Jack White en Nashville. También hay interesantes remixes de MUNA –a cargo de Sofi Tukker– y Royal Trux –por parte de Ariel Pink–, una grabación del rapero Denzel Curry exclusiva para Spotify en la que le acompañan como banda los legendarios Bad Brains, y un tema inédito de ‘Arthur’, el álbum de The Kinks que será reeditado por su 50 aniversario. Además, como se anunció hace unos días, Tool han subido por fin toda su discografía a plataformas de streaming, como antesala de la publicación de su próximo álbum de estudio.