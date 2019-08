Los Fesser rechazan sustituir a Luis Pastor en Aravaca; el cantautor dice que actuará allí igualmente

Lejos de apaciguarse, la polémica cancelación por parte del Ayuntamiento de Madrid de un concierto del cantautor Luis Pastor, su hijo Pedro y su banda Los Locos Descalzos continúa. Horas después de que Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, anunciara la contratación de los artistas rechazados por la Presidenta de la Junta Municipal de Aravaca-Moncloa para sus fiestas, parece que estas vuelven a tener una vacante.

Los Fesser, el grupo madrileño que se anunció como sustitutos de Pastor y compañía en la programación, ha manifestado que rechaza sustituirles porque fueron “cancelados injustamente”. Así lo han expresado en un comunicado publicado en sus redes sociales: “No vamos a tocar en Aravaca sustituyendo a Pedro Pastor el 8 de septiembre. Cuando confirmamos la fecha no sabíamos que era para reemplazar a otro artista al que habían cancelado injustamente. Nos hubiera encantado tocar, con la oportunidad que supone para una banda pequeña como la nuestra, no solo de darnos a conocer allí sino también para conseguir financiación para la salida de nuestro nuevo disco. Pero en estas circunstancias no nos parece correcto y preferimos renunciar a ello”, dicen.

Añaden que cuando se enteraron, hablaron con Pedro Pastor para conocer lo sucedido de primera mano y que, en solidaridad con él, decidieron no tocar. “Si alguna vez hemos protestado por algo ha sido precisamente para apoyar la expresión musical y artística en todas sus formas”, concluyen remitiendo a su canción ‘Si la música es ruido’ que, ciertamente, parece escrita para este tipo de situaciones. Los Fesser nacieron a principios de esta década en Madrid como La Banda de Fesser, llamada así por el guitarrista y cantante Carlos “Billi” Fesser. Tras publicar ‘Japón’ (2012) y ‘365’ (2015), dos álbumes de rock en la onda de Quique González, Andrés Calamaro o Coque Malla con los que llegan a llenar la sala Joy Eslava de Madrid (concierto que editaron en doble CD), Billi y Alberto Peto se quedaban solos en la banda bajo su nombre actual. Como Los Fesser han autoeditado este año los singles ‘Adictos a los dos‘ y ‘Volveremos‘.

Por su parte, el mismo Luis Pastor se rebela contra la decisión del consistorio gobernado por el PP con el apoyo de Ciudadanos y Vox. En una extensa entrevista con El Diario, no deja títere con cabeza, acusando de su caso a las altas esferas de “el Trifachito” y no “al chaval del PP de Aravaca” –la concejal de cultura, Andrea Levy, rechazó la medida señalando la responsabilidad de Loreto Sordo, nueva presidenta de la junta de este distrito–. También asegura que tocarán allí el 8 de septiembre, aunque “aún no sabemos cómo”. Al parecer, la asociación cultural del barrio que propuso su nombre para esta actuación tratará de organizar su concierto por sus propios medios. De manera llamativa, la entrevista con Pastor se producía al día siguiente de que Pastor y su pareja, Lourdes Guerra, tuvieran un accidente de tráfico camino a Tarifa. Salieron bien parados de él pese a su gravedad, puesto que el coche quedó destrozado. “Con la publicidad que nos están haciendo con la prohibición, voy a comprarme un coche que sustituya al que se me rompió ayer”, bromea.