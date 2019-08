Fallece la escritora Toni Morrison a los 88 años

Toni Morrison, una de las escritoras más influyentes de la historia reciente de Estados Unidos, ha fallecido a los 88 años, confirman medios como The Guardian. La editorial de Morrison, Knopf, ha confirmado la noticia en un comunicado, indicando que la muerte de la autora se produjo en realidad durante la noche del pasado lunes 5 de agosto en un hospital de Nueva York. La causa exacta de su fallecimiento no ha trascendido.

Ganadora del Pulitzer en 1993 y del Nobel de Literatura en 1998, Morrison fue una de las autoras americanas más queridas durante las cinco décadas en las que escribió sobre la experiencia de la mujer negra en Estados Unidos. Entre sus novelas más celebradas se encuentran ‘Beloved’ (1987), que fuera llevada a la gran pantalla en 1998 por Jonathan Demme con Oprah Winfrey en el papel protagonista; o la histórica ‘Jazz’ de 1992. Además, Morrison fue autora de relatos cortos, obras de teatro o cuentos infantiles y siempre defendió el poder de la imaginación en literatura frente a la escritura basada en vivencias propias, hasta el punto que jamás publicó un libro de memorias.

Nacida en Ohio durante la Gran Depresión, Morrison no publicó su primera novela hasta los casi 40 años de edad, si bien esta resultó ser una de las más populares: ‘The Bluest Eye’, publicada en 1970, cuenta la historia de una niña que desea poseer los ojos claros de sus compañeras de clase blancas, y sigue siendo objeto de estudio en institutos e universidades americanas y europeas. Aunque Morrison anunció su retiro en 2006, la autora siguió escribiendo y su última novela, ‘God Help the Child’, se publicó en 2015. Antes, en 2012, llegó ‘Home’, que Morrison publicó tras interrumpir su escritura unos años antes por la muerte de su hijo, Slade, a los 45 años debido a un cáncer de páncreas.