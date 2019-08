Fallece a los 82 años Henri Belolo, co-fundador de Village People

Henri Belolo, uno de los fundadores de Village People junto al también productor francés Jacques Morali y el cantante Victor Willis, a su vez uno de los integrantes originales de la formación así como uno de sus compositores, ha fallecido este 3 de agosto a los 82 años. La sociedad francesa de autores, Sacem, ha confirmado la noticia a través de la información proporcionada por el hijo del músico, si bien no ha sido hasta hace unas horas cuando medios como Rolling Stone se han hecho eco de la noticia.

Gracias a éxitos como ‘Y.M.C.A’, ‘Macho Man’, ‘In the Wavy’ o ‘Go West’, Village People se convirtió en una de las bandas más emblemáticas de la música disco y de la cultura gay de todos los tiempos, gracias también a los disfraces que sus integrantes llevaban en sus vídeos y en actuaciones en directo. En especial ‘Y.M.C.A.’ es un hit archiconocido por todos que sigue siendo enormemente popular. Quizá la gran curiosidad de todo es que Belolo, nacionalizado francés aunque nació en Casablanca, Marruecos, no era gay, aunque sí su compañero Morali, con quien, antes de Village People, ya había logrado un hit mundial con ‘Brazil’ de The Ritchie Family, en 1975.

Después de trabajar como productor en París durante los 60 (también organizó conciertos de James Brown o Bee Gees), Belolo se mudó a Nueva York en 1973, donde descubrió el potencial del mercado gay en los clubs nocturnos que visitaba. Así, buscando una banda que representara los estereotipos gays de la época desde una perspectiva de fiesta y celebración, en 1978 Belolo y Morali crearon el concepto de Village People y establecieron su formación original, que iría cambiando con el paso del tiempo. Willis ha lamentado la muerte de Belolo en un comunicado.