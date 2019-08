Elkarrekin Podemos cuestiona la contratación de C. Tangana en Bilbao al considerar que sus letras “reproducen una cultura de la violación”

C. Tangana se encuentra enfrascado en una gira llamada ‘This is Not a Tour’ que le está llevando por numerosos puntos de la geografía española, con la inclusión de varias paradas internacionales como Amsterdam o Nueva York. El 24 de agosto, el autor de ‘Ídolo‘ actúa en el Aste Nagusia de Bilbao (la Semana Grande), fecha que ahora es noticia incluso en medios generalistas después que Elkarrekin Podemos haya cuestionado la presencia del rapero en la mencionada festividad. El motivo es que la coalición considera que las letras de Antón son machistas y “reproducen una cultura de la violación”, y como ejemplo la frase de una de sus canciones menos conocidas, ‘Fácil’: “hago que tu puta se empache, hago que se calle y se agache”.

La portavoz de Elkarrekin Podemos en Bilbao, Ana Viñals, ha explicado el parecer de la coalición, argumentando: “El día a día nos demuestra los enormes retos que tenemos como sociedad frente a la cultura y la violencia machista. Cuando ocurre un asesinato o violación, rápidamente todas y todos entendemos la necesidad de abordar esta problemática no solo desde el ámbito de la seguridad y la justicia, sino también desde la educación”. Para Viñals “es importante insistir en la libertad de creación y expresión artística, pero sin ignorar que existen letras que pueden herir a mucha gente”, por lo que indica que aunque “nosotras no estamos por la censura, sí exigimos que este gobierno tome decisiones de forma responsable y respetuosa”.

Por su parte, el concejal Xabier Jiménez ha expresado que “se deberían mejorar los criterios de contratación de los grupos musicales de nuestras fiestas, [en este caso] contratando grupos que cuando menos respeten los derechos fundamentales y no traten a las mujeres únicamente como objetos sexuales”. En Change.org (siempre tan… útil), una petición que pide al Ayuntamiento de Bilbao deshacer su contratación de C. Tangana suma 8.277 firmas de las 10.000 buscadas. El rapero no se ha pronunciado sobre la polémica por el momento.