Rayden contraataca anunciando show gratis tras la cancelación en Oviedo de 21 conciertos por el cambio de gobierno

Los cambios de gobierno están trastocando las agendas musicales de varias ciudades españolas. Si recientemente los conciertos de Luis Pastor y de Def Con Dos en Madrid eran cancelados por el Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Madrid por considerar a ambos artistas “afines a Podemos” y, en el caso de los segundos, apologistas del terrorismo -decisión que Pastor tildaba de “censura” y ante la que, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, respondía inmediatamente después contratando al mismo Pastor para las fiestas de la Mercè-, unos días atrás era el nuevo gobierno de Oviedo, formado por la coalición de PP y Ciudadanos y tras la marcha de PSOE, el que decidía retirar del programa de las fiestas de San Mateo un total de 21 conciertos a pesar de que ya habían sido anunciados -aunque parece que no firmados- sin razón aparente. Entre ellos se encontraban shows de Rozalén, Rayden, Luz Casal, Tequila o Álvaro Soler.

Entre los nuevos artistas confirmados en las fiestas de San Mateo de Oviedo se encuentran Marta Sánchez, Dellafuente, Iván Ferreiro, Zahara, Sidonie o Anni B Sweet, pero Rayden ha decidido tomarse la justicia por su mano y ha anunciado un concierto gratuito en Oviedo el mismo día en que iba a tener lugar el original: el 20 de septiembre. El rapero pretende visitar el Campus de Milán para ofrecer un concierto acústico, “sin microfonía ni amplificadores, a pelo, en carne viva”, y así visitar la capital asturiana como tenía planeado pese a que “con esto no vemos ni un duro, es más, perderemos dinero”.

El autor de ‘Haz de luz’ ha explicado que su intención anunciando un show (o más bien reunión musical) improvisado en Oviedo no es “provocar al Ayuntamiento” sino simplemente “no privar a [la ciudad] de la actuación que iban a tener en San Mateo”, aunque el madrileño prefiere ir con pies de plomo: “Entiendo que el ayuntamiento ya que no tiene (como ha dicho a la prensa) ningún problema conmigo no vetará el hecho de que nos juntemos un grupo de personas a celebrar la música en un lugar alejado del centro y que no perjudicará a ningún otro artista”.