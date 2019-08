La Canción del Día: ‘La cita’ es el poético y adictivo tema de Hidrogenesse sobre un plantón

‘Claro que sí’, ‘Se malogró’, ‘Brujerías jotas’, ‘Lloreír’… Hidrogenesse no nos lo han puesto nada fácil con las melodías de los singles de su último disco, ‘Joterías bobas‘. Como en el álbum anterior, ‘Roma’, parecen haber primado el mensaje, la producción o los conceptos sobre los estribillos, llevándose el beneplácito de la crítica, pero no tanto del público como en otras ocasiones. Pero hay una canción en la que Carlos Ballesteros y Genís Segarra sí han logrado deslumbrarme por completo, por contener el mismo magnetismo que en otros tiempos temas suyos como ‘El beso’, ‘El árbol’ o, muy especialmente, ‘Góngora’, al que recuerda ligeramente. ‘La cita’, producida en clave de electrónica setentera, me resulta el corte con más “replay value” entre temas costumbristas y reivindicaciones anti-bullying, en su original retrato de un plantón. “Mientras estuvo esperando, nos preguntaba cuándo, y no sabíamos qué decirle”, dice el estribillo.

Lejos de ‘Penélope’ de Serrat y como indicaba mi compañero Raúl Guillén en su crítica del disco, lo mejor de la canción viene en su giro final. La outro en la que emerge Elsa de Alfonso (aunque por momentos parece Laura Antolín de Doble Pletina) sirve para ofrecer un desenlace mágico, ecologista y/o naturalista, en el que “las hojas, la hierba, los pétalos, los tallos” se transforman en “los ojos, las manos, los labios, los brazos” del ser anhelado, dando un volantazo de esperanza, bellísimo, en su tramo final… que te hace querer volver al principio de la historia.

Hidrogenesse han hablado sobre este tema en las entrevistas, hablando en Mondosonoro de su inspiración literaria (aunque se refieran en ella a “actitudes y personas conocidas”) y en Shangay. Cuando les preguntan por qué el disco es más optimista, responde Genís que están “hartos de la negatividad y el drama”. Añade Carlos: “Aunque (el drama) esté presente en algunas canciones como ‘La carta exagerada’ o ‘La cita’, hemos introducido en ellas un tercer protagonista que viene a decirnos: “oye, espabila, que no es para tanto”.

Hidrogenesse actúan el 31 de agosto en Logroño, el 14 de septiembre en Barcelona, el 21 de septiembre en París, el 28 de septiembre en Terrassa, el 5 de octubre en el OchoyMedio de Madrid y el 12 de octubre en Lleida. Más información, aquí.