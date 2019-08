Fallece a los 79 años Peter Fonda, icono de la contracultura estadounidense que inspiró a los Beatles, Primal Scream…

El actor Peter Fonda, icono de la contracultura estadounidense de los 60 por sus recordadas apariciones en películas como ‘Easy Rider’ o ‘The Trip’, ha fallecido a los 79 años, tal y como ha confirmado su familia a la revista People en un comunicado, en el que se indica que la muerte se producía en realidad el pasado viernes. La causa ha sido un fallo respiratorio derivado de un cáncer de pulmón.

Miembro de un linaje de actores y actrices, Peter Fonda era hijo de Henry Fonda, hermano pequeño de Jane Fonda y padre de los también actores Bridget Fonda y Justin Fonda. Fue además ganador de varios Globos de Oro, el primero por su papel protagonista en ‘El oro de Ulises’ (1997) y el segundo por su papel secundario en ‘La pasión de Ayn Rand’ (1999), si bien los roles por los que Fonda será siempre recordado serán los que realizó en los 60 como parte de la contracultura estadounidense. Especialmente ‘Easy Rider’, película que no solo protagonizó junto a Jack Nicholson y su director Dennis Hopper, sino que también produjo y co-escribió, y por la que llegó a ser nominado a un Oscar a la categoría de Mejor guion original.

También la música encontró en Peter Fonda una fuente de inspiración. Cuando Fonda contó a los Beatles que estuvo a punto de morir a los 11 años tras dispararse accidentalmente en el abdomen, expresó que sabía “lo que es estar muerto. Esta frase terminaría apareciendo en la letra de ‘She Said She Said’, uno de los temas incluidos en el álbum de los Beatles de 1966 ‘Revolver’. Además, el “elogio” del personaje de Fonda en la película de 1966 ‘The Wild Angels’ sería sampleado en ‘Loaded’ de Primal Scream y en ‘Jack the TAB’ de Psychic TV, entre otros. Fonda llegó incluso a grabar una canción escrita por Gram Parsons, ‘November Night’, y co-protagonizó ‘The Last Movie’ junto a Michelle Phillips, cantante de The Mamas and the Papas.