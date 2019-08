La Canción Del Día: ‘Motivation’ puede dar a Normani su esperado momento, con la ayuda de Ariana Grande

Normani ha publicado al fin su nuevo single en solitario tras triunfar como artista invitada en ‘Dancing with a Stranger’ de Sam Smith y ‘Love Lies’ de Khalid (antes había lanzado ‘Checklist‘ con Calvin Harris, entre otros). Todo el mundo sabía que Normani era el gran talento de Fifth Harmony que quedaba por petarlo al margen de Camila Cabello y ‘Motivation’ puede ser su momento.

‘Motivation’ es un “banger” que recuerda al R&B/hip-hop de mediados de la pasada década. Hay en ella ecos a Destiny’s Child, la propia Beyoncé, Ashanti, Ciara, Usher, la Mariah Carey post-‘Emancipation of Mimi’… y por tanto parece hecha a medida para una Normani que además de cantante es una experta bailarina. Co-escrita no obstante por Max Martin y su pandilla (Savan Kotecha, Ilya… y producida por este último), la canción de hecho incluye a una co-autora especial, Ariana Grande, y puede que eso te lleve a pensar que podría haberla cantado la autora de ‘thank u, next‘. En parte sí, pero el elemento ultra rítmico de ‘Motivation’, sumado a los ritmos de marcha y vientos metales de la canción, están mucho más cerca de ‘Lose My Breath’ que de cualquier tema de Grande.

El vídeo de ‘Motivation’ es, como no podía ser de otra manera, un homenaje a las artistas que han inspirado a Normani e incluye referencias explícitas a ‘Crazy in Love’ de Beyoncé, ‘…Baby One More Time’ de Britney Spears y ‘I’m Real’ de Jennifer Lopez, además de otras más o menos sutiles a Ciara, Janet Jackson o Aaliyah. Las coreografías de Normani, que fue gimnasta, dejan absolutamente con la boca abierta, casi tanto como su innegable carisma. A menudo te quedas pensando si no habrá llegado la nueva Beyoncé, otras si no era esto lo que necesitaba Tinashe para triunfar… En cualquier caso, buena carta jugada por Normani, que como puede verse al principio del vídeo, ya se ve a sí misma como un icono a la altura de sus ídolos. Razones no le faltan.