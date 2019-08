TR/ST / The Destroyer – 1

En una entrevista con nuestro medio hace unos años, preguntábamos a Robert Alfons si creía que estar de gira afectaba el modo en que enfocaba la composición y producción de sus canciones. Nos decía que, aunque la energía de los directos alimentaba su modo de componer, su mayor pasión seguía siendo el proceso de estudio. Por tanto, no es de extrañar que, después de su debut en 2012 y de ‘Joyland’ en 2014, solo dos años después, esta vez la cabeza tras el proyecto TR/ST haya decidido esperar cinco años entre disco y disco. Este primer volumen de ‘The Destroyer’ nos llegó hace unos meses (y a finales de 2019 llegará su segunda y última parte). El canadiense asegura que la razón de esta división está en su intención de guardar los temas más tenebrosos para la segunda entrega, y dejar en esta primera un carácter uptempo y “más promiscuidad en su sonido”. La oscuridad sigue inundando esta primera colección de temas, como no podía ser de otra manera, pero es cierto que hay lugares más alegres (dentro de lo que cabe) y, en general, mucha más heterogeneidad.

Así, ‘Gone’ es de los temas más accesibles que ha parido Alfons, recordando incluso a The Sound of Arrows, y ‘Grouch’, que también tiene un carácter mucho más jovial (aunque no se salva de pasajes oscuros marca de la casa), podría ser de Hot Chip. Si a esto le sumamos los toques bakala de ‘Unbleached’, o la sophiesca ‘Poorly Coward’ (no hay nadie de PC Music involucrado en los créditos aunque lo parezca), definitivamente tenemos un álbum variado y que puede hacer de entrada al universo de TR/ST para incautos, mucho más que los dos anteriores. Pero quienes sois amantes de su sonido oscuro no os alarméis: nunca llegamos a salir del todo de ese club decadente de Berlín a las cinco de la mañana, y nos lo deja claro abriendo y cerrando con dos temas como la vampiresca ‘Colossal’ y una ‘Wake With’ que podría continuarse con ‘You Need the Drugs’ de Westbam perfectamente.

Ya sin Maya de Austra (aunque sigue interviniendo en algunas composiciones), todo el peso de la producción cae en Robert Alfons, con pequeñas colaboraciones de Damian Taylor (The Killers) y Lars Stalfors (Foster The People, The Neighbourhood). Y en este tercer trabajo (con portadón, dicho sea de paso), Alfons demuestra que él se basta y se sobra, además de dejarnos con los dientes largos de cara a esa segunda entrega, de la que de momento solo hemos podido escuchar ‘Iris’ (de paradójico título, pues es mucho más sombría que estas canciones). Porque, aunque en momentos como ‘Gone’ el canadiense no flojea ni muchísimo menos, es cierto que Alfons se maneja mejor en la oscuridad. Así que si este volumen, que resulta probablemente su mejor disco, tiene que ser “el luminoso” y ahora viene “el oscuro”, no podemos esperar a que llegue ‘The Destroyer – 2’.

Calificación: 7,.5/10

Lo mejor: ‘Colossal’, ‘Wake With’, ‘Gone’, ‘Poorly Coward’, ‘Bicep’

Te gustará si te gustan: IAMX, Zola Jesus, Westbam, ionnalee, Hot Chip, Crystal Castles

Escúchalo: Spotify