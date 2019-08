Angels & Airwaves, el grupo paralelo de Tom DeLonge de Blink 182, volvía el pasado 30 de abril con un nuevo single llamado ‘Rebel Girl’. Presumiblemente se trata del primer avance de su próximo disco, que a alturas de junio se encontraba “medio acabado”.

Por alguna razón, Angels & Airwaves han esperado meses a hacer un vídeo para ‘Rebel Girl’. Este se acaba de estrenar… y tiene miga. El vídeo narra la historia de un joven que hace los deberes en casa de su mejor amiga, de la que está enamorado. Él se ofrece a hacerle los deberes para impresionarla, pero ella tiene otros planes, en concreto, ha quedado con un guaperas para una cita. Cuando ella se marcha, el joven decide violar su intimidad y leer su diario personal, en el que descubre que ella solo le ve como amigo y que jamás se enamorará de él. El joven, dolido, reacciona violentamente a esta información y procede a autolesionarse brutalmente y a destrozar la habitación de su amiga, dejándola llena de sangre y hecha un completo desastre.

El medio Exclaim ha visto en el vídeo de ‘Rebel Girl’ un “argumento muy trillado sobre la zona de la amistad”, pero otros han ido más allá. El medio feminista Jezebel ha llamado el vídeo una “fantasía de los incel” y argumenta que este pueda estar haciendo apología de esta peligrosa comunidad de internet que en los últimos tiempos ha generado noticias realmente atroces. Los incel (abreviatura de “involuntary celibate”, celibato involuntario) son una subcomunidad de internet formada mayormente por hombres heterosexuales que buscan vengar su frustración sexual a través de la violencia, y que se caracterizan por su odio a las mujeres y a los hombres sexualmente activos y por su discurso misógino.

¿Hace el nuevo vídeo de Angels & Airwaves apología de los incel? De momento no son demasiadas las personas que se han alzado contra el mensaje del vídeo, y la sección de comentarios de Youtube está llena de mensajes de alabanza hacia él y a su “sorprendente” argumento más que de mensajes críticos. En cualquier caso, el vídeo posee un fondo siniestro y su visionado deja mal cuerpo. Haya sido intencionado o no, el vídeo de ‘Rebel Girl’ parece situar al joven dañado por el rechazo de su amiga como el verdadero héroe de la historia, y aunque todo esto puede ser perfectamente una fantasía en su cabeza, quizá no ande muy lejos de lo que ocurre en la mente de los propios incel.