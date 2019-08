La Canción Del Día: con ‘Buddha’, Macy Gray mira hacia adelante y deja su pasado atrás

Macy Gray publicaba a finales del año pasado ‘Ruby‘, un disco que, si bien no ha logrado la repercusión de obras previas, al menos sí contiene una canción que puede rivalizar entre las mejores que ha publicado en la etapa más reciente de su carrera. Se trata de la pista que abre el disco, ‘Buddha’.

‘Buddha’ es una colaboración de Gray con el guitarrista Gary Clark Jr., en la que sobre un fondo de inspiración góspel, la autora de ‘I Try’ canta sobre su deseo de vivir en el presente y dejar su pasado atrás. El resultado es una de las canciones más dramáticas a la par que luminosas que Gray ha publicado, en la que las incertidumbres que pueblan su día a día (“rezo cada noche por que mis sueños se hagan realidad, ¿finalmente seré feliz si lo hacen?”) dan paso a un deseo irrefrenable por parte de la artista de “mirar hacia adelante”, pues los “días están contados”.

Aunque lleva grabado meses, el vídeo de ‘Buddha’ acaba de estrenarse y curiosamente lo ha dirigido la cantante y bailarina Teyana Taylor, autora de la gran ‘Gonna Love Me’ y de uno de los mejores álbumes de R&B del año pasado, el producido por Kanye West ‘K.T.S.E.‘. El vídeo alterna imágenes de la Macy actual con otras de su pasado, por lo que no deja de recordarnos los tiempos en que la artista, en pleno auge de su carrera, cantaba para cientos de miles de personas, era perseguida por los paparazzis y protagonizaba preocupantes titulares en la prensa por su errático comportamiento. Incluso hay plano de Gray con su único Grammy, el que ganó en 2000 por ‘I Try’.

Así explica Gray ‘Buddha’: “Detrás del solo de Gary Clark, la increíble producción de Johan Carlsson y el vídeo dirigido por Teyana Taylor se encuentra una pequeña historia sobre mis batallas con la salud mental. Aunque me ha dado muchos altibajos, he sido capaz de escribir esta canción porque le estoy ganando la batalla. Y puedo celebrar mi presente y mirar hacia mi futuro gracias a ello. A todos los que estéis pasando por algo duro: todo estará bien, solo no dejéis que pueda con vosotros. Buddha dice “concentra tu mente en el presente”, y ahí es donde debe estar en todo momento”.