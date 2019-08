Fallece a los 50 años Neal Casal de The Cardinals, Chris Robinson Brotherhood…

El guitarrista, cantante y compositor estadounidense Neal Casal ha fallecido a los 50 años. Casal fue, durante varios años, miembro de la banda de Ryan Adams The Cardinals, con la que llegó a grabar varios álbumes de estudio, y precisamente Adams ha sido quien ha confirmado la noticia de su fallecimiento, cuya causa se desconoce por el momento, en Twitter.

Adams ha escrito que su corazón está “roto”, que ha sido “un honor” conocer a Casal y ha recordado uno de los momentos más especiales que ha vivido con él encima del escenario, relacionado con la enfermedad de Ménière que padece: “Cuando tenía convulsiones de migraña ocular en el escenario, solo Neal lo veía. Él se acercaba y me miraba con esa cara… “puedes hacerlo, Ryan”. Mis dedos se cerraron durante una convulsión. Esa amabilidad y hermandad solo se ven una vez e la vida”.

Nacido en 1968, Casal se dio a conocer en primer lugar como integrante de Blackfoot, grupo en el que tocó desde 1988 a 1993. Después, en 1995 inició una carrera en solitario que le llevó a publicar una docena de álbumes, el último de ellos 2011. El también fotógrafo fue además integrante de grupos como Chris Robinson Brotherhood, con el que publicaba un nuevo largo este mismo año; o Hazy Malaze y como guitarrista colaboró a su vez con cuantiosos artistas, entre ellos Lucinda Williams, Rufus Wainwright o Willie Nelson.

Oh man. My heart is broken What an honor to have known you, true believer. I love you. Go easy “I've seen things you people wouldn't believe. I watched C-beams glitter in the dark near the Tannhäuser Gate. All those moments will be lost in time, like tears in rain” #RIPNealCasal pic.twitter.com/4vlj3l2EoU

I am so humbled, so grateful, so honored for every moment when I was having occular migrant seizures onstage, and only Neal saw.

He would walk over and give me this look.. “you can do it, Ryan”

My fingers locked in a seizure.

That kindness & brotherhood is once in a lifetime pic.twitter.com/4eeSefKTkl

— Ryan Adams (@TheRyanAdams) August 27, 2019