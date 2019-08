Dcode revela sus horarios: Carolina Durante tocarán los primeros, La Casa Azul y Miss Caffeina lo harán de día

Dcode ha revelado los horarios de su edición de 2019 y son extraños cuanto menos. Ya sin Yungblud en el cartel, el festival madrileño ha situado dos conciertos que hemos visto este verano con un estupendo juego de iluminación nocturna en horarios diurnos, en concreto La Casa Azul, que actuarán las 14.40, en pleno mediodía, y Miss Caffeina, que tocarán a partir de las 19.00.

El festival, que tendrá lugar el día 7 de septiembre en el Campus de la Universidad Complutense de Madrid, se asegura que la concurrencia de público vaya a ser generosa ya a primera hora, y un grupo tan popular en estos momentos como Carolina Durante -y no alguien menos popular como Gabriela Richardson, por ejemplo- será el encargado de hacer los honores con el primer concierto del festival, programado a las 12.05 del mediodía.

Por supuesto no son todo sorpresas en los horarios de Dcode y los cabezas de cartel The Cardigans actuarán a una hora tan favorable para todo el mundo como las 21.10, mientras Amaral lo harán a las 22.25, Two Door Cinema Club a las 23.55 -aunque, ojo, estos se solapan con FIDLAR, cuyo directo empieza cinco minutos antes- o Kaiser Chiefs a las 2.20.