James adelantan un día la fecha de su concierto en Madrid, que pasa al 11 de septiembre

Live Nation anuncia cambio de planes para el concierto de James en Madrid. Los británicos actuaban el próximo 12 de septiembre en La Riviera, pero debido a problemas logísticos, el concierto se adelanta un día y pasa por tanto a celebrarse el miércoles 11 de septiembre. El show tendrá lugar en la misma sala. Todas las entradas adquiridas para la fecha original seguirán siendo válidas para la nueva fecha del 11 de septiembre, y se podrá acceder a la sala sin necesidad de canjearlas ni adquirir nuevas entradas. Aquellas personas que posean entrada(s) pero que no puedan acudir a la nueva fecha deberán contactar con el canal de venta oficial en el que la(s) adquirieron o ponerse en contacto con Live Nation.

La banda, una de las más longevas y queridas dentro de la escena indie-pop de Reino Unido, debutó a mediados de los ochenta con el EP ‘Jimone’ (Factory Records, 83), y desde el primer momento contó con Morrissey y Johnny Marr entre sus primeros seguidores. Después de eso, en las siguientes tres décadas, los de Manchester no pararon de facturar canciones tan queridas como ‘Come Home’, ‘Sit Down’, ‘She’s a Star’ o ‘Laid’.

Pero si hay algo que puede atribuirse a James, y quizás sea el secreto de la longevidad de la banda, es su capacidad de reinvención. Muestra de ello fue el predecesor de ‘Living In Extraordinary Times’, ‘Girl at the End of the World’, trabajo para el que contaron con a la producción de Max Dingel, colaborador de bandas como The Killers o Muse.