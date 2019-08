Jay Som / Anak Ko

Jay Som es el proyecto de la cantautora californiana de ascendencia filipina Melina Duterte. La joven de 25 años despuntó en 2017 con su guitarrero debut ‘Everybody Knows’, publicado un año después de la colección de maquetas ‘Turn Into’, y desde entonces no ha dejado de tocar y de ganar adeptos.

‘Anak Ko’ es el segundo álbum de Jay Som y será un punto de inflexión en su carrera por varios motivos. Duterte, que tocaba el saxofón de adolescente debido a su fascinación por el jazz, dice que su pasión es la producción, y ‘Anak Ko’ es un trabajo producido con mucho mimo, pero también compuesto, arreglado e interpretado con ese mismo cariño. Por suerte, las canciones acompañan aunque sus influencias sean obvias, y de hecho Jay Som ya no ha necesitado enterrarlas en kilos de guitarras eléctricas como en el disco anterior. Al contrario, las ha despejado y ese espacio le ha dado libertad para experimentar con otros géneros. Si el estupendo single ‘Superbike’ parece de The Sundays aunque sin dejar de evocar a los Cranberries o a los Cocteau Twins, la final ‘Get Well’ es tan country que incluye un “pedal steel”. Ambas están tan bien producidas que nunca dirías que Duterte graba toda su música en su propia habitación. Sí, ella es una artista de “bedroom pop”, pero sus canciones están más que preparadas para entrar en un estudio.

En este largo completamente autoproducido (aunque incluye contribuciones de Chastity Belt y Vagabon) y titulado con una de las frases cariñosas que la madre de Jay Som le suele escribir por teléfono (“anak ko” significa “mi niña” en filipino), Duterte canaliza varios sonidos de los 90 a través de su propia sensibilidad y unas letras en las que nos habla de desamores (‘If You Want It’), cambio (‘Devotion’) o viajes al Whole Foods (‘Nighttime Drive’). A veces las canciones impactan más que otras, pero nunca hay duda de que Jay Som sabe exactamente lo que está haciendo. ‘Tenderness’, una “canción obvia de Steely Dan” en palabras de Duterte, conjuga el ritmo lo-fi de su única estrofa con uno de los estribillos más bonitos del verano, mientras el diálogo de guitarras de ‘If You Want It’ y el peso que ejercen estas en ‘Peace Out’ pueden remitirnos a PJ Harvey. La primera termina con un arreglo de palmas y sintetizador, otra muestra de las inquietudes de Jay Som como productora, que se van al extremo en las densas ambientaciones del tema titular o encuentran un mejor equilibrio en los delicados teclados e instrumentación de la easy-listening ‘Devotion’. En pocas palabras: si ‘Everybody Knows’ prometía, ‘Anak Ko’ es el ejemplo definitivo de lo que Jay Som puede llegar a ser.

Calificación: 7,6/10

Lo mejor: ‘Superbike’, ‘If You Want It’, ‘Tenderness’

Te gustará si te gusta: tanto Mitski, Alex G o Snail Mail como Cranberries, The Sundays o PJ Harvey

