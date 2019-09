Meister of the Week: Bronquio repasa sus APPs favoritas: Break Bricks, GBA4ios, Discovr, True Caller, VANstories, Tinder…

Bronquio es uno de los artistas nacionales revelación de 2019. El jerezano Santiago Gonzalo, que ha despuntado en los últimos tiempos gracias a canciones como ‘Galgo’, ‘Tu portal’ o ‘Niño’, en las que el artista ha mostrado su versatilidad como productor al abordar sonidos como la electrónica, el funk latino, la música bass o el footwork, acaba de estrenar un single con Carlangas de Novedades Carminha, ‘Contigo, contigo, contigo’, que reafirma su interés por los sonidos latinos, en este caso en clave de salsa pero desde la perspectiva electrónica de Gonzalo. En “Meister of the Week”, nuestra sección auspiciada por Jägermusic, Bronquio nos habla sobre su obsesión particular, las apps.

¿Tu aproximación a las apps es la de un mero usuario de tecnología de a pie, o es una relación más profesional?

Ambas. Ahora casi todas las rutinas discurren a través del teléfono. Lo uso para currar y para ver en Instagram a un desconocido comiéndose un calipo. Es lo que hay.

Nos has pasado un listado de “apps que te salvan la vida” en las que hay un poco de todo, literalmente. En líneas generales, ¿qué hace que una app se convierta en indispensable para ti?

Las que me ayudan a cumplir con mis obligaciones diarias. Voy a intentar no parecer un puto rancio en el resto de respuestas.

Empecemos por ‘Break Bricks’, por ejemplo. Este es el ‘Arkanoid’ de toda la vida, ¿no? ¿O no? ¿Por qué te fascina?

Es como un ‘Arkanoid` hormonado con más bolas y ladrillos que romper. Es la app que utilizo cuando no quiero pensar, que es a menudo.

¿Qué es ‘GBA4ios’? Creo que me llevaría un buen rato aprenderme el nombre y ni sé cómo pronunciarlo…

Es un emulador de la Game Boy con el que te puedes descargar todos los juegos clásicos. Mi única vena “game” se manifiesta a través de la nostalgia y un ‘Super Mario Land 2’ de vez en cuando me conecta con el niño que hay en mí.

Me parece interesante lo de ‘Discovr’. ¿Conecta con plataformas de streaming? ¿Crees que su algoritmo es más certero que el de Spotify, por ejemplo?

He hecho una comprobación y en realidad es exactamente el mismo algoritmo. Yo diría que usan Spotify directamente para robarles los resultados. Si sigo usando ‘Discovr’ es porque el display es bastante bonito.

Al citar el típico localizador de dispositivos que incluyen estos de serie, entiendo que lo has tenido que usar. ¿Pierdes con frecuencia tus aparatos?

Más que perderlos doy por hecho rápidamente que los he perdido cuando en realidad están entre dos cojines del sofá. Con esta app el microinfarto dura poco y mi vida continúa por su cauce habitual. Estoy enganchao al móvil pero quién no lo está.



¿Y ‘True Caller’? ¿De qué va?

Te avisa cuando el número desconocido que te llama es Jazztel o Vodafone para dar por culo. Es bastante práctica.

Como el localizador, también declaras imprescindible el Calendario Google. ¿Encuentras que esta en particular es mejor que otras apps similares? Cuéntanos trucos que emplees para sacarle partido…

Utilizo esta app hasta límites absurdos. Cualquier gilipollez susceptible de ser olvidada la apunto ahí y realmente consigue que cumpla con casi todo. Creo que sin ella me iría al carajo rápidamente, o me compraría una agenda y un boli.

Un truco es poner una tarea que dure 7 meses y que se llame “fumar poco” o “comer sano”. Tampoco es un trucazo pero lo lees diariamente y te acaba influyendo.



“Abres la Grabadora, tarareas y ya en casa escuchas a ver si se puede hacer algo con eso, es una mierda o un tema de los Red Hot Chili Peppers”

Entiendo que la ‘Grabadora’ es indispensable para cualquier músico hoy en día, ¿no es así? ¿Cuántas veces te ha salvado la vida? ¿Qué es lo más loco que has podido grabar?

A veces vas por la calle y por inspiración divina suena en tu cabeza el ritmo o la melodía que te crees que te va a hacer millonario. Entonces abres la Grabadora, lo tarareas y ya en casa lo escuchas para saber si se puede hacer algo con eso, si es una mierda o si en realidad es un tema de los Red Hot Chili Peppers pero no habías caído.

Lo más loco que he podido grabar… Una vez tenía pitidos en el pecho y me metí el móvil en la boca para grabarlos. Sonaba bastante loco. Aún lo tengo.

Leo que ‘Focus’ es una app para “centrarse en el trabajo”. Creo que necesito desesperadamente que me expliques más…

Me la instalé hace poco pero al terminar el periodo de prueba la borré. Es un cronómetro de 25 minutos para que el móvil te obligue a centrarte y luego te hace estadísticas de las pausas y el tiempo invertido. No hace falta pagar para algo tan inútil. No te la descargues.

“Una vez conocí a una chica por el Tinder y ese mismo día nos compramos un billete a Copenhague. Antes de coger el avión nos dimos cuenta de que íbamos a ser solamente colegas”

Flipboard es un feed de noticias que, personalmente, encuentro algo tramposo en cuanto a contenidos, no consigo ver noticias de medios que me parecen relevantes. ¿Cuál es el truco para sacarle el mejor partido?

Pues si te digo la verdad la he cambiado hace poco por ‘VANstories’. Tiene un formato bastante sencillo rollo Instagram. No te desarrolla mucho las noticias pero te quedas con la sensación de que estás mínimamente al día.

Me choca que no has mencionado ninguna app para hacer o grabar música. ¿Al final va a resultar que eres más de lo analógico?

Me he descargado cincuenta mil apps pero el “workflow” que tienen siempre me pone nervioso y las borro. No me importaría tener algunos sintes y cacharros analógicos pero con los plugins del ordenador tiro pa’ lante sin problema.

¿Dirías que las apps han influido en tu manera de hacer música de algún modo?

De manera directa igual no, pero apps como Spotify y Soundcloud me mantienen siempre en contacto con mil músicas distintas de mil épocas que me aportan inspiraciones nuevas.

Por último, ¿cuál es la anécdota más flipante que tengas relacionada con este mundillo?

Una vez conocí a una chica por el Tinder y ese mismo día nos compramos un billete a Copenhague. Antes de coger el avión nos dimos cuenta de que íbamos a ser solamente colegas pero estuvo bien el viaje y la anécdota. Parece el argumento de una peli malísima.