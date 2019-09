Monkey Week anuncia los primeros nombres de su 11ª edición, con Los Punsetes, Carolina Durante, Juan Wauters, DMBK, Cariño…

Monkey Week ha anunciado esta tarde, durante una rueda de prensa celebrada en el Palacio de Longoria de Madrid, los primeros nombres que conformarán el cartel de su próxima edición, la undécima y que se celebra en Sevilla del 18 al 23 de noviembre.

Entre los nombres internacionales confirmados en el cartel de Monkey Week se encuentran los australianos Tropical Fuck Storm, los franceses Lysistrata, el uruguayo Juan Wauters o los portugueses Glockenwise, mientras entre los artistas nacionales destacados de la programación hay que mencionar a Los Punsetes, Carolina Durante, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, Cariño, Neuman, Pavvla, Texxcoco, Kokoshca, Petróleo (el grupo de Ignatius y Tigres Leones) o Bronquio (este último acaba de protagonizar nuestra sección “Meister of the Week”).

Son un total de 115 artistas los confirmados por Monkey Week durante el día de hoy, y no serán los últimos. En cualquier caso, también quedan confirmados The Zephyr Bones, Zulu Zulu, Quentin Gas, José Domingo, Hickeys, Baiuca, Monterrosa, Estrella Fugaz (que acaban de publicar un gran disco de indie pop); la revelación Colectivo da Silva, Medalla, Playback Maracas, Yana Zafiro, Aloha Bennets, My Expansive Awareness o Amparito, entre muchos otros que Monkey Week recopila en el siguiente listado. Las entradas ya están disponibles en la web del festival.

Los Punsetes / Carolina Durante / Derby Motoreta’s Burrito Kachimba / Neuman / Tropical Fuck Storm (AU) / Juan Wauters (US) / All La Glory / Bronquio / Camellos / Cariño / Kokoshca / Glockenwise (PT) / Jose Domingo / Lysistrata (FR) / Pavvla / Petróleo / Quentin Gas / Texxcoco / The Zephyr Bones / Zulu Zulu / Alberto & García / Algunos Hombres / Aloha Bennets / Ambre / Amorante / Amparito / Antonio R. López / Baiuca / Bee Bee Sea (IT) / Berhnard Eder (AT) / Bestia Bebé (AR) / Blanco Palamera / Bluish (PT) / Branquias Johnson / Broken Squad / Colectivo Da Silva / Compro Oro / Da Loma / Delbosque / Dj Hater / Estrella Fugaz / Flecha Valona / Fornet (BE) / Ghost Hunt (PT) / Girl Ultra (MX) / Gloriosa Rotonda / Go Cactus / Hakima Flissi / Hickeys / Jessiquoi (SZ) / Jssy (NL) / Kaixo / Kindata / Kings Of The Beach / Koala Voice (SI) / La Tiguerita / La Trinidad / Lee Eye (CO) / Lenny Pistol (BE) / Los Mejillones Tigre / Los Rolling Ruanas (CO) / Los Saxos Del Averno / Los Wilds / Ljubliana And The Seawolf / Lucro / Lylo (GB) / Ly Raine / Manola / María Guadaña / María Yfeu / Mausoleo / Mavica / Maz (LU) / Medalla / Megansito El Guapo / Mickey (AT) / Mike Sun / Monterrosa / Morati / Møura / My Expansive Awareness / Myôboku / Nada Nada (PT) / Olivia Is A Ghost / Ortiga / Oscar Mic (GB) / Palo Alto / Pista (PT) / Playback Maracas / Pluto Crevé (FR) / Pressyes (AT) / rAM0s Dual / Romeromartín / Ruiseñora / Rycerzyki (PL) / Savage Mansion (GB) / Side Chick / Slumberland (BE) / Solar Corona (PT) / Sweethearts From America / Tentakel (SE) / Timid Kooky (LT) / Tito Ramírez / Trifulca / Tupelo Bound / Turbo Sonidero (MX) / Tversky / Tze Tze / Uniforms / Usted / Verdor (CL) / Victoria Ford / Yamila / Yana Zafiro / Yoyo