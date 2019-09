Escucha lo nuevo de Bat For Lashes, Amaral, Post Malone, Iggy Pop, Swans, Tove Lo & Kylie Minogue, Viva Suecia…

Este primer viernes de septiembre viene, como corresponde al fin de las vacaciones de la mayoría, cargado de novedades interesantísimas que recogemos en la playlist Ready for the Weekend. Los álbumes de Bat For Lashes, Amaral, Post Malone, Iggy Pop, Melanie Martinez, Adam Green, Medalla, MUNA, Lower Dens, Kindness, Chrissie Hynde, Jax Jones, Novio Caballo, Blas Cantó o Frankie Cosmos pasan a engrosar nuestra lista de tareas para los próximos días/semanas. Además, hay nuevos EPs de Death Cab For Cutie, blink-182 y Die Katapult –el dúo femenino de pop electrónico afincado en Barcelona cuela su tema ‘Bäckerei Digital’ en la BSO de la 2ª temporada de ‘Élite’, que estrena hoy Netflix–.

También destacan nuevos singles de Charli XCX (esta vez avanza su álbum ‘Charli’ con un doble featuring de Clairo y Yaeji), Swans, Viva Suecia, Foals, María José Llergo, Metronomy, Tove Lo & Kylie Minogue, Delafé & Carlos Sadness, Tulsa, Danny Brown, Mon Laferte, Stormzy, Loquillo, Virginia Maestro, Editors, Foster The People, Ex Hex, M83, Rayden, Juanes & Sebastián Yatra, Tamino, OneRepublic, Devendra Banhart, Linda Guilala, Alessia Cara y muchos más. Por supuesto, no olvidamos los temas que La Bien Querida (con Diego de Carolina Durante y con Cineplexx, por separado), Grimes, Camila Cabello, Louis Tomlinson, Francis and The Lights ft Kanye West & Bon Iver o Manel presentados en los últimos días/horas. Además, recuperamos dos importantes canciones que quedaron fuera de nuestra recopilación la pasada semana: el primer adelanto del nuevo disco de Neil Young con Crazy Horse y el tercero de lo nuevo de Trentemøller, con jennylee de Warpaint en tareas vocales.

Además hoy encontramos también interesantísimos remixes, como el que Fever Ray ha realizado para ‘Features Creatures’ del más reciente trabajo de Björk, o el que Yaeji (que dobla su presencia en la playlist) para ‘Beach2k20’ de Robyn (otra que suena por partida doble, vía su colaboración con Kindness). También contamos con otra de las composiciones inéditas que Belle & Sebastian prestan a la BSO de la película ‘Days of the bagnold summer’, que se estrena (permitiéndonos escucharla al completo) la próxima semana.