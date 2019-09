Perfume Genius anuncia nuevo proyecto teatral y estrena la locura de 9 minutos ‘Eye in the Wall’

Perfume Genius vuelve, aunque no exactamente con el sucesor de ‘No Shape‘. En realidad lo que anuncia Mike Hadreas es ‘The Sun Still Burns Here’, un nuevo espectáculo de música y danza protagonizado por él y por la compañía de danza The YC y creado por él mismo en colaboración con la coreógrafa Kate Wallich. El espectáculo se estrena los días 4 y 5 de octubre en Seattle y durante el invierno acogerán funciones también las ciudades de Nueva York, Minneapolis y Boston.

Aunque no se ha revelado si habrá disco de ‘The Sun Still Burns Here’, Perfume Genius ha creado toda la música del proyecto y al menos una de las canciones presentes en la pieza ha llegado este viernes a las plataformas de streaming. Es ‘Eye in the Wall’, un tema de casi 9 minutos con algo de disco, algo de spaghetti western y mucho de ritmos tribales y locura musical. Wallich ha dicho que “‘Eye in the Wall’ es la parte de la pieza donde te atraemos y te escupimos. Un tornado de cuerpos, tiempo, espacio, transformación y deterioro. Es como sacar la carta de la Muerte cuando ya sabías lo que hacía falta para terminar”.

Sobre la canción, Perfume Genius ha manifestado que “es una especie de peep show cósmico”. Y ha añadido: “Observando, siendo observados, con bailarines fuera de la Matriz y VIVIENDO realmente. Creando nuevos rituales en el otro lado. Cuerpos enteros trenzados, con la saliva brillando en la oscuridad y una cámara flotando justo arriba. Pasamos mucho tiempo en el estudio alternando entre la matemática de la canción y la magia de la misma, que se parecía mucho al proceso de creación del baile en sí, trabajando con Kate Wallich y YC, realmente estando con mi cuerpo, estando con otros cuerpos: hay control y una fórmula real, pero se abre un portal en paralelo que es completamente libre y está lleno de sentimientos”.