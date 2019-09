Fallece Eddie Money, autor de éxitos como ‘Take Me Home Tonight’ o ‘Take Me to Paradise’

El cantante de pop-rock estadounidense Eddie Money ha fallecido a los 70 años debido a un avanzado cáncer de esófago, enfermedad que él mismo anunció que padecía el pasado mes de agosto durante la emisión de su “reality show” propio, ‘Real Money’.

El cantante nacido en Nueva York publicó su rockero debut homónimo en 1977, a los 28 años. Este contenía a la postre dos de los mayores éxitos de su carrera, ‘Two Tickets to Paradise’ y ‘Baby Hold On’. Más tarde publicaría los álbumes ‘Life for the Taking’ (1978) y ‘Playing for Keeps’ (1980), que no alcanzaron gran repercusión pese a su intento por alcanzar un público más pop. Tras la publicación de este segundo trabajo, Money, que había estado abusando de las drogas y el alcohol, sufrió una sobredosis de la que afortunadamente se recuperó.

La carrera de Money remontaría en los 80 primero con el lanzamiento en 1982 del álbum ‘No Control’, que produciría los hits ‘Shakin’ y ‘Think I’m In Love’, y después con el álbum ‘Can’t Hold Back’. Publicado en 1986, contiene el mayor éxito de toda la carrera de Money, ‘Take Me Home Tonight’, una colaboración con Ronnie Spector de las Ronettes que alcanzó el número 4 en el Billboard y a día de hoy cuenta con unas saludables 70 millones de reproducciones en Spotify. Money nutrió su discografía con más trabajos publicados durante los 80 y 90. El último, de versiones, salió en 2006.