Dua Lipa confirma nueva música este año y disco a principios de 2020

Dua Lipa es la nueva portada de la revista Vogue España y en la entrevista que ha concedido a este medio, revela información sobre su nuevo álbum, la continuación de su exitoso debut, todo un “sleeper” durante el último par de años, superando el millón de unidades vendidas a nivel global. Fotografía: Luigi & Iango.

La cantante habla sobre el inesperado éxito de ‘New Rules’, y sobre su siguiente disco revela: “Estará listo a principios de 2020, pero este año habrá nuevo material. Está cobrando una forma algo más conceptual, y algo más homogénea en cuanto a sonido que el anterior. Ambos tienen en común el punto de partida: las cosas por las que he pasado. Nunca escribo con la intención de convertirme en un altavoz de empoderamiento femenino, es más una cuestión de “me han roto el corazón, voy a escribir de ello”. Una terapia. Desde el disco anterior, he creado un círculo tan íntimo con la gente con la que trabajo que en este momento me siento mucho más libre a la hora de expresarme en mis canciones”.

En otros puntos de la entrevista habla sobre el festival que organiza en Kosovo -de donde proceden sus padres- con Miley Cyrus y Justin Bieber o de cómo se gestaron sus influencias. Desde luego explican por qué en la radio oímos a una artista de pop y por qué sobre los escenarios junto a ella vemos a una potente banda de pop-rock de lo más orgánico: “Mis padres eran fanáticos del rock británico de Oasis, David Bowie, Blur, Stereophonics… y me sé sus discografías de memoria. Pero cuando me mudé a Londres, me obsesioné con dos polos opuestos de ese género: P!nk y Nelly Furtado. Por eso, si escuchas mi disco de corrido te encontrarás con una mezcla de ritmos y temas que no vienen de un mismo lugar. Eso se aplica a la música actual: donde antes había géneros ahora hay una fusión constante, y despreciar el pop es ridículo, porque, de algún modo, lo empapa todo. El futuro del pop pasa por cambiar las reglas del juego”. Podéis recordar nuestra entrevista con Dua Lipa de 2017, aquí.