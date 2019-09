Damien Rice, Feist, Beck, miembros de Arcade Fire y The National… en el álbum póstumo de Leonard Cohen

Leonard Cohen dejó varias canciones por terminar, algunas de ellas compuestas junto a su hijo Adam Cohen, antes de fallecer en 2016 poco menos de un mes después de la salida de su último disco, ‘You Want it Darker‘. A finales de 2018, el propio Adam Cohen reveló en una entrevista que se encontraba preparando un disco con estas pistas, el cual, en sus palabras, recordaría al trabajo antiguo de Cohen más que al nuevo, al ser “más romántico”.

Pues bien, el disco es ya una realidad. Tras lanzarse este viernes a las plataformas de streaming el breve tema ‘The Goal’, en el que Cohen simplemente recita un poema acompañado por piano, guitarra española y un arreglo de cuerda, ya se conocen todos los detalles del primer álbum póstumo del cantautor. Llevará título propio de una despedida, ‘Thanks for the Dance’, y se compondrá de 9 canciones. Cohen hijo, que ha producido el disco, explica que “al componer y arreglar la música para sus palabras, escogimos sus manerismos musicales más característicos”, lo cual parece querer decir que el largo estará compuesto, al menos en parte, por poemas recitados por Cohen y musicalizados después. De hecho, el poema ‘Listen to the Humminbird’ ya estaba disponible en Youtube sin música.

Para ‘Thanks for the Dance’, Cohen ha contado con la participación de varios músicos estelares. Damien Rice está en el ajo, así como Feist; Richard Reed Parry, bajista de Arcade Fire y Bryce Dessner de The National. También Beck y el pianista Dustin O’Halloran han colaborado en el proyecto, así como la orquesta s t a r g a z e, Daniel Lanois, Jennifer Warnes o Javier Mas, quien fuera miembro de la banda de Leonard. ‘Thanks for the Dance’ sale el 22 de noviembre.

‘Thanks for the Dance’:

01 Happens to the Heart

02 Moving On

03 The Night of Santiago

04 Thanks for the Dance

05 It’s Torn

06 The Goal

07 Puppets

08 The Hills

09 Listen to the Hummingbird