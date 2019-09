Samuel T. Herring de Future Islands avanza su debut oficial como rapero con ‘Down’

Además de cantante de Future Islands y por tanto intérprete de la gran ‘Seasons (Waiting on You)’, Samuel T. Herring es rapero. Lo era incluso antes de darse a conocer al gran público dentro de Future Islands como cualquier fan del grupo sabrá, y su alias de siempre parece el nombre de un escritor alemán de los años 30: Hemlock Ernst.

Tras publicar un EP con Madlib en 2015 y colaborar con gente como Clams Casino, Earl Sweatshirt o BadBadNotGood, Herring ha anunciado que su primer disco de rap en solitario, ‘Back at the House’, sale el 25 de octubre. Es una colaboración con el “beatmaker” californiano Kenny Segal, con quien Herring ya había colaborado, por ejemplo en el álbum de 2015 ‘So The Flies Don’t Come’.

‘Down’ es el primer avance de ‘Back at the House’ y promete sorprender a quien tuviera dudas de que Herring es un buen rapero. Su “flow” puede llegar a impresionar en ciertos puntos de la canción, sobre todo en los más rápidos (¿será Eminem una influencia?) mientras la base musical de la canción es mucho más elegante y sutil, pues se vertebra básicamente en un ritmo de hip-hop producido con batería y un arreglo de piano fragmentado. Herring, por cierto, aparecerá en el recién anunciado nuevo disco de DJ Shadow, concretamente en el tema titular.

‘Back at the House’:

01 North to South

02 Messy

03 Bless the Fire

04 Slabs of the Sunburnt West

05 Addicted Youth

06 Down

07 The One

08 Jargonne

09 Stone Soup

10 Back at the House

11 Less Unsettled