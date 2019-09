DJ Shadow refleja “nuestra patética era” en su nuevo álbum doble, repleto de artistas invitados

El pasado mes de julio Joshua Davis, más conocido por su alias DJ Shadow, sorprendía al lanzar ‘Rocket Fuel‘, un vigoroso y bailable single co-protagonizado por el histórico combo rap De La Soul. Por fin hoy se confirma que aquel tema forma parte de un nuevo álbum, continuación de su disco ‘The Mountain Will Fall‘. Se trata de ‘Our Pathetic Age’, que se publica el día 25 de noviembre y además será un disco doble en el que los raperos neoyorquinos no son, ni de lejos, los únicos invitados.

Según el tracklist revelado, se compone de un disco eminentemente instrumental –al que pertenece ‘Rosie’, nuevo adelanto presentado hoy– y un segundo volumen en el que participan en tareas vocales nombre como Run The Jewels –que ya colaboraron en su anterior disco–, Wu-Tang Clan–, Pharaohe Monch, Fantastic Negrito, Samuel T. Herring de Future Islands y Paul Banks de Interpol, entre otros. El autor de uno de los discos cruciales de los años 90, ‘Endtroducing’, explica que ‘Our Pathetic Age’ es un disco conceptual en el que quiere reflejar el pobre estado ético y social de nuestros días, como explica profusamente en su nota de prensa:

“Sobre todo intento captar el estado de ánimo de la sociedad en general. Las señales sutiles que los humanos se envían los unos a los otros, la manera en la que la gente se comporta, sus frustraciones y sus flujos y reflujos. En mi parte del mundo, la gente tiene miedo. Hay un número creciente de gente sin hogar, y un miedo real a caer en una pobreza generacional. La gente es adicta a la distracción y está confundida por ella, están enfadados y confusos; y desafectados por sus propias instituciones gubernamentales. Hay canciones que están inspiradas por esta energía e intentan aprovecharse de ella, que cobre un sentido. En algunos casos, hay intentos de salvar la herida, en otros, las canciones son meras observadoras, pero no ofrecen soluciones. A pesar del título, es un disco esperanzado y vibrante… siempre hay luz en la oscuridad. Quiero que refleje los tiempos en los que vivimos, que sea un letrero clavado en el suelo que marque la era… nuestra patética era”.

Tracklist de ‘Our Pathetic Age’:

1. Nature Always Wins

2. Slingblade

3. Intersectionality

4. Beauty, Power, Motion, Life, Work, Chaos, Law

5. Juggernaut

6. Firestorm

7. Weightless

8. Rosie

9. If I Died Today

10. My Lonely Room

11. We Are Always Alone

12. Drone Warfare (feat. Nas, Pharaohe Monch)

13. Rain On Snow (feat. Inspectah Deck, Ghostface Killah, Raekwon)

14. Rocket Fuel (feat. De La Soul)

15. C.O.N.F.O.R.M. (feat. Gift of Gab, Lateef The Truth Speaker, Infamous Taz)

16. Small Colleges (Stay With Me) (feat. Wiki, Paul Banks)

17. JoJo’s Words (feat. Stro)

18. Kings & Queens (feat. Run the Jewels)

19. Taxin’ (feat. Dave East)

20. Dark Side of the Heart (feat. Fantastic Negrito, Jumbo is Dr.ama)

21. I Am Not A Robot (Interlude)

22. Urgent, Important, Please Read (feat. Rockwell Knuckles, Tef Poe, Daemon)

23. Our Pathetic Age (feat. Samuel T. Herring)