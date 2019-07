La Canción del Día: DJ Shadow te hace bailar con De La Soul

DJ Shadow publica su primer tema desde 2017, una colaboración con De La Soul llamada ‘Rocket Fuel’, que da continuidad a los curiosos encuentros que ya se produjeron anteriormente entre estos artistas: Posdnuos de De La Soul participó en el álbum de DJ Shadow de 2011 ‘The Less You Know, the Better‘, y éste de hecho había sampleado a De La Soul en su debut ‘Endtroducing’, seleccionado por casi todos los medios como uno de los mejores de los 90.

Este nuevo tema llamado ‘Rocket Fuel’ estará incluido en el próximo disco de DJ Shadow a finales de año, pero también la playlist ‘Madden NFL 20’ como podéis comprobar aquí. Explica el propio artista según la nota en España emitida por Music As Usual: “Ha pasado bastante tiempo desde el lanzamiento de mi último álbum, ‘The Mountain Will Fall‘, y su correspondiente gira, y desde que la gira terminó, he estado básicamente en silencio. Esto es porque he estado centrado trabajando en un montón de música. Habitualmente trato de evitar la hipérbole y no estoy súper cómodo ‘hypeando’ mi trabajo, pero he de decir que las cosas se están poniendo MUY emocionantes”.

Continúa definiendo ‘Rocket Fuel’ como “pura adrenalina hip hop” y la verdad es que la canción hace honor a su nombre gracias a su colección de vientos, voces y por supuesto scratching. A fin de cuentas, suena tan apta para las listas británicas de aquellos años 90, cuando tanto triunfaban Beastie Boys o Basement Jaxx; como para un viral de Youtube actual (si implicara a alguien más mediático ahora mismo como Diplo, DJ Snake o Bruno Mars). Próxima al espíritu de samples y baile que han dejado en el último disco de los Chemical Brothers cortes como ‘Got to Keep On’ (aunque luego esta viraba hacia el sonido chic) o ‘We’ve Got to Try’, con la que conecta por temática espacial, sí que vaticina que las cosas se están poniendo “emocionantes” de nuevo en su carrera.