Chromatics publican mañana nuevo disco… que no es ‘Dear Tommy’, pero este sigue en el aire

Chromatics siguen sin publicar ‘Dear Tommy’, su esperado quinto disco, ya mítico, pero mientras, lo que harán será publicar otro. Apple Music revela hoy martes que un nuevo álbum de Chromatics llamado ‘Closer to Grey’ verá la luz mañana miércoles 2 de octubre con la portada que veis y un tracklist de 12 canciones y 45 minutos de duración.

¿Significa esto que ‘Dear Tommy’ ya no será una realidad? En absoluto. En primer lugar porque en la portada tan propia de Halloween de ‘Closer to Grey’ se indica que este es el disco número 7 de Chromatics, cuando ‘Dear Tommy’ supuestamente es el quinto o el sexto (depende de si consideramos la “mixtape” de 2012 ‘Running from the Sun’ un álbum oficial del grupo o no). De hecho, Italians Do It Better detalla en su web que ‘Dear Tommy’ será exactamente la “sexta película” de Chromatics y que llegará “pronto a los teatros” e incluso lista un total de 21 canciones, aunque revelando solo el título de la última, ‘Endless Sleep’, que ya cerraba el álbum en su tracklist original de 2015.

Por si fuera poco, Chromatics devolvían recientemente a las plataformas de streaming ‘I Can Never Be Myself When You’re Around’, uno de los primeros adelantos oficiales de ‘Dear Tommy’, el cual desaparecía de internet poco después de su publicación. Como veis en Spotify, el tema sigue usando la portada que siempre hemos conocido para el disco, pero de momento no se sabe si formará parte de él o no. En cualquier caso, sigue siendo un misterio la fecha de lanzamiento de ‘Dear Tommy’ y si este seguirá contando también con singles como ‘In Films’, ‘Cherry’, ‘Shadow’, ‘Just Like You’ o ‘Blue Girl’.

‘Closer to Grey’:

01 The Sound of Silence

02 You’re No Good

03 Closer to Grey

04 Twist the Knife

05 Light as a Feather

06 Move a Mountain

07 Touch Red

08 Through the Looking Glass

09 Whispers in the Hall

10 On the Wall

11 Love Theme from Closer to Grey

12 Wishing Well